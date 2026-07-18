El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos

El PSPV ha solicitado al secretario general de la Diputación de Valencia, el funcionario Vicente Boquera, que emita un informe sobre la decisión del presidente Vicente Mompó de convocar el pleno del mes de julio el próximo 30 julio, jueves, al entender que vulnera sus derechos. Todos los diputados del grupo han firmado la petición, según el documento al que ha tenido acceso este diario.

Cabe recordar, como contó este diario, que la sesión ordinaria que inicialmente iba a celebrarse el martes 21 de julio, fue trasladada primero al martes 28 y posteriormente al jueves 30. Eso hace que vaya a coincidir con plenos municipales en al menos seis municipios donde participan diputados que también son concejales, lo que complica su presencia en ambas sesiones. En concreto, cinco dirigidos por el PSPV: Paterna, Xàtiva, Benetússer, la Pobla Llarga o Mislata, del que es alcalde el portavoz socialista Carlos Fernández Bielsa, en la misma mañana. También hay pleno ese día en Ontinyent, donde es concejala la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, de Ens Uneix.

Con todo, Mompó parece dispuesto a mantener el pleno para ese día 30. Los socialistas sostienen en su escrito que de mantenerse la fecha se vulneraría el derecho a la participación de los miembros corporativos garantizado en la Constitución. También señalan que los decretos de Mompó prescinden de la motivación requerida para el cambio de fechas. Y cuestionan que el presidente “se arroga la capacidad de modificar arbitrariamente el régimen de sesiones” de los plenos, algo que tiene vetado según el reglamento.

Tradicionalmente, y según se aprobó en el pleno organizativo del inicio del mandato, la sesión ordinaria de cada mes se debía celebrar el tercer martes de cada mes, aunque si fuera festivo o “inidóneo por circunstancias imprevisibles”, se puede trasladar a cualquier día próximo al mismo. Los socialistas entienden que una sesión ordinaria solo se puede alterar en esos casos y que este cambio no está justificado.

En este caso, Mompó ya pospuso el pleno de julio una semana, hasta el cuarto martes del mes, alegando la “conveniencia de cambiar las fechas”; y ahora lo ha trasladado por segunda vez al jueves 30 de julio, de nuevo por el mismo motivo, añade el escrito.

Los socialistas reconocen que es habitual que se aplace la reunión de los órganos una semana, que no es una modificación sustancial del calendario, pero sí es una alteración que se cambie de día, de martes a jueves, no siendo festivo ni el 21 ni el 28 de este mes. Sobre todo porque esa alteración puede interferir en las obligaciones de los diputados en sus ayuntamientos, cuya organización se estableció atendiendo precisamente a las necesidades de la diputación, para evitar “posibles solapamientos o coincidencias”.

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Por eso, ahora piden que el secretario general emita este informe sobre el carácter de nulidad o anulabilidad del decreto del presidente cambiando las fechas. También sobre la legalidad de la justificación, sobre la vulneración de los derechos de los diputados y sobre “las consecuencias jurídicas que se drivarían de la no anulación del decreto y de la realización de la convocatoria”.