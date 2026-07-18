Estas son las fechas de los exámenes de valenciano B2, C1 y C2 de la JQCV en 2026

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha registrado un total de 16.139 matrículas para participar en las pruebas para la obtención del certificado de los niveles B2, C1 y C2, organizadas por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) en el marco de la convocatoria de 2026.

Del total, el C1 concentra el mayor número de inscripciones, con 8.445 matrículas; le sigue el C2, con 6.081, y el B2, con 1.613 personas inscritas para participar en las pruebas.

El director general de Política Lingüística, Vicent Satorres, ha destacado que estas cifras «evidencian la demanda existente en los niveles avanzados de conocimientos de valenciano y refuerzan el papel de la JQCV como organismo de referencia para la acreditación oficial de la competencia lingüística».

Las pruebas se realizarán en dos jornadas. Los exámenes de la parte escrita tendrán lugar el 3 de octubre, a las 9.00 horas para el nivel C1 y a las 16.00 horas para los niveles B2 y C2. En estas pruebas se evaluarán las áreas de comprensión oral, comprensión escrita, estructuras lingüísticas y expresión e interacción escritas.

La segunda jornada de las pruebas se celebrará el 24 de octubre para los niveles B2 y C2 y el 17 de octubre para el C1, en horario de mañana o de tarde según la sede. En ella se evaluará el área de expresión e interacción orales. Los aspirantes podrán consultar la hora de convocatoria para realizar esta parte en la página web de la JQCV antes de la prueba.

Los exámenes se celebrarán en 24 localidades de la Comunitat Valenciana: Alicante, Alcoi, Alzira, Benidorm, Buñol, Burriana, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elche, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, València, la Vall d’Uixó, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

Un 62,5 % de participación en las pruebas específicas

Por otra parte, la Generalitat ha registrado una participación del 62,50 % en las pruebas de lenguajes específicos organizadas por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), con 130 personas presentadas de las 208 matriculadas. De este total, 107 personas, el 83 %, han obtenido la calificación de apto.

Los datos muestran una participación especialmente elevada en la prueba de medios de comunicación, a la que se han presentado 19 de las 27 personas matriculadas, un 70,37 %. En corrección de textos han realizado la prueba 18 de las 28 personas inscritas, un 64,29 %, mientras que en lenguaje administrativo se han presentado 93 de las 153 matriculadas, un 60,78 %.

Satorres ha señalado que estos resultados reflejan el interés por acreditar competencias vinculadas al uso profesional del valenciano en ámbitos como la Administración, la corrección lingüística y los medios de comunicación.

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"La Dirección General de Política Lingüística continuará trabajando para garantizar unas pruebas rigurosas, transparentes y adaptadas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como para facilitar a la ciudadanía el acceso a la certificación oficial del valenciano", ha subrayado la Generalitat en un comunicado.