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Caos en la Plaza de Toros de Alicante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

El personal del coso taurino se ve desbordado ante el cierre de accesos por exceso de aforo

Caos en la Plaza de Toros de Alicante para ver el España - Argentina

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Sara Rodríguez

Caos en la Plaza de Toros de Alicante para seguir la final del Mundial entre España y Argentina. El coso taurino ha cerrado sus puertas apenas unos minutos antes del inicio del encuentro por motivos de seguridad relacionados con el aforo, una decisión que ha dejado a numerosas personas en el exterior, sobre todo a aquellas que acudían con prisa a última hora.

La situación ha derivado en momentos de tensión en los accesos. Mientras algunas personas intentaban abandonar el recinto, otras empujaban desde fuera para acceder al interior. El personal de la plaza ha tratado de mantener las puertas cerradas para evitar la entrada de más asistentes de los permitidos, llegando incluso a forcejear con quienes presionaban desde el exterior. Finalmente, varias personas, entre ellas algunas con carritos de bebé, han conseguido acceder a la fuerza.

La imagen en el interior de la plaza tampoco mejora. La pantalla instalada, de pequeño tamaño para facilitar su visibilidad desde las gradas, ha sufrido problemas de conexión que han provocado la pérdida de la señal durante los primeros minutos del partido, generando el descontento y el nerviosismo de los presentes.

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Además, en el interior del recinto también se ha podido observar acumulación de residuos, como botellas y otros plásticos.

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Fuente: Información

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