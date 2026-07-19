España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Ambiente, pantallas gigantes y última hora desde Valencia

Luis de la Fuente se enfrentó a Messi, uno como entrenador y el otro como jugador. / Sport.es

Luis de la Fuente y la primera vez que conoció a Messi: "Le hicimos marcaje individual pero nos metió cuatro goles"

España se juega este domingo la segunda estrella en la camiseta. La selección tiene delante un reto importante: vencer a la argentina de Leo Messi en la Final de la Copa del Mundo. España llega tras vencer a Francia en semifinales en un partido perfecto, mientras que Argentina dejó afuera a Inglaterra en semifinales.

Luis de la Fuente concedió una entrevista a SPORT en la que valoró "el lujo de estar en una final", porque de la Fuente "firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo", decía. El seleccionador tiene confianza plena en el equipo y en el encuentro. Tiene a un grupo unido y tiene máxima 'fe' en sus jugaodres.

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