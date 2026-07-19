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España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Ambiente, pantallas gigantes y última hora desde Valencia

Valencia se prepara para vivir una jornada histórica con miles de aficionados pendientes de la final del Mundial entre España y Argentina

Pantallas gigantes en València para ver la final del Mundial

Valencia VLC SPD La afición vibra en València con los partidos de la Roja en el mundial

Valencia VLC SPD La afición vibra en València con los partidos de la Roja en el mundial / Daniel Tortajada / LEV

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Carlos Jover

Lucía Camporro

València

Valencia calienta motores para la final del Mundial entre España y Argentina. Los municipios valenciamos ultiman los preparativos con varias pantallas gigantes ya instaladas y el ambiente empieza a crecer con el paso de las horas en una jornada histórica que reunirá a miles de aficionados pendientes del partido. Sigue aquí la última hora en Valencia, las zonas de animación y todo lo que ocurra en la gran final.

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