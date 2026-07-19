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España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Ambiente, pantallas gigantes y última hora desde Valencia
Valencia se prepara para vivir una jornada histórica con miles de aficionados pendientes de la final del Mundial entre España y Argentina
Pantallas gigantes en València para ver la final del Mundial
Valencia calienta motores para la final del Mundial entre España y Argentina. Los municipios valenciamos ultiman los preparativos con varias pantallas gigantes ya instaladas y el ambiente empieza a crecer con el paso de las horas en una jornada histórica que reunirá a miles de aficionados pendientes del partido. Sigue aquí la última hora en Valencia, las zonas de animación y todo lo que ocurra en la gran final.
Juanma Vázquez
Así suena la banda sonora de España en el Mundial: la playlist de los jugadores de la Roja
Si una imagen musical -más allá de las actuaciones de la jornada inaugural- ha marcado hasta ahora este Mundial, esa fue la de la 'armada' inglesa cantando a coro con sus futbolistas un clásico como 'Wonderwall' tras vencer a Croacia. Un momento que vuelve a mostrar la estrecha vinculación entre fútbol y melodías cuando llega un torneo internacional -una historia que va de la banda mancuniana a las españolas Baccara, pasando por La Mosca Tsé-Tsé o el rapero francés Vegedream- que también abre otra pregunta: ¿cuál sería esa banda sonora en el caso de España?
Stella López
Entre rugidos, caparazones y pronósticos: así son los animales que predicen la final del Mundial y arrasan en las redes
Los animales también juegan su propio Mundial. O, al menos, eso parece en las redes sociales, donde cada partido decisivo viene acompañado de un nuevo "oráculo" dispuesto a lanzar su pronóstico. Tortugas, jirafas, hipopótamos, cabras, perdices e incluso perros han convertido una sencilla elección de comida en todo un fenómeno viral que ya acumula miles de seguidores gracias a un sorprendente historial de aciertos.
La final del Mundial levanta pasiones: Un coche rojigualda y la bandera de España, colgados a 40 metros de altura en Benissa
La final del Mundial que juegan este domingo España y Argentina levanta pasiones. En el polígono industrial la Pedrera de Benissa, una empresa de grúas se ha venido arriba. Grúas Vila le ha dado vuelo a un coche que ha pintado de rojigualda y una gran bandera de España. Los ha colgado a 40 metros de altura. Ha utilizado un gran grúa de 90 toneladas. "¡Sabemos de alturas y de cómo llegar a la gloria!", ha proclamado esta empresa, que ha difundido su hazaña en redes sociales.
Jordi Gil
Dani Olmo, el rey de las asistencias de España
Dani Olmo es el faro de España en este Mundial en la zona de tres cuartos. Desde la media punta está demostrando su nivel y firmando partidos espectaculares, como el disputado ante Francia en las semifinales del torneo en Dallas.
Àlex Calaff
Lionel Scaloni tiene a España bien estudiada: "Conocemos las zonas donde pueden sufrir"
Lionel Scaloni ya es uno de los entrenadores más importantes de la historia de Argentina. Si gana su segundo Mundial, además de manera consecutiva, imagínense… El seleccionador campeón del mundo afronta una oportunidad única frente a España este domingo, a partir de las 21:00 horas en España, en el MetLife de Nueva York. Sin embargo, mantiene la habitual serenidad que ha caracterizado su ciclo al frente de la Albiceleste.
Con el corazón en la Roja
Durante el acto de proclamación de los candidatos de las grandes ciudades del Partido Popular, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha querido sumarse al ambiente previo a la gran cita deportiva del fin de semana luciendo un traje chaqueta blanco combinado con la camiseta de la selección española. Un gesto que no ha pasado desapercibido en una jornada en la que varias de las intervenciones han hecho referencia a la esperada final de este domingo, convirtiendo el fútbol en uno de los hilos conductores del encuentro.
Xavi Espinosa
Luis de la Fuente y la primera vez que conoció a Messi: "Le hicimos marcaje individual pero nos metió cuatro goles"
España se juega este domingo la segunda estrella en la camiseta. La selección tiene delante un reto importante: vencer a la argentina de Leo Messi en la Final de la Copa del Mundo. España llega tras vencer a Francia en semifinales en un partido perfecto, mientras que Argentina dejó afuera a Inglaterra en semifinales.
Luis de la Fuente concedió una entrevista a SPORT en la que valoró "el lujo de estar en una final", porque de la Fuente "firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo", decía. El seleccionador tiene confianza plena en el equipo y en el encuentro. Tiene a un grupo unido y tiene máxima 'fe' en sus jugaodres.
David Boti
Esto cobrará cada jugador de España si gana el Mundial ante Argentina
España disputará este domingo 19 de julio en New Jersey la final del Mundial 2026 ante Argentina, que remontó a Inglaterra (2-1). El duelo entre españoles y argentinos arrancará a las 21:00 horas en España.
El hecho de llegar al partido por el título mundialista viene de la mano de las famosas primas que cerraron los capitanes de la selección y la Real Federación Española de Fútbol. Dependiendo del resultado del partido, el montante económico que percibirá la RFEF y los jugadores varía sustancialmente.
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