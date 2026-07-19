Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia
En Ayora, la temperatura ha caído de 40 a 19 grados en apenas unos minutos, mientras que en l'Albufera ha pasado de 27,5 grados a 36,6 grado
La final del Mundial entre España y Argentina ha paralizado la Comunitat Valenciana. Mientras miles de personas se reúnen con familiares o amigos para ver el partido, la climatología está dejando una tarde de tormentas, acompañadas de granizo, en varios puntos de la autonomía. Un frente está recorriendo de suroeste al nordeste la autonomía valenciana a una velocidad de 60 kilómetros por hora, afectando a las comarcas de la Vall de Cofrents-Ayora, la Canal de Navarrés, la Ribera, l'Horta y el Camp de Morvedre.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los "efectos más adversos de la tormenta se han registrado en la zona de Ayora". Allí ha caído granizo y, aunque no ha habido grandes acumulados de precipitación", se han acumulado 19,4 litros por metro cuadrado. La lluvia y el granizo han estado acompañadas por rachas "fuertes de viento" que, en Zarra han alcanzado los 94 kilómetros por hora. Además, como explican desde la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), se ha producido en Ayora un desplome de la temperatura desde los 40 grados a los 19 grados.
En otros puntos, sin embargo, se han producido reventones cálidos, como ha ocurrido en l'Albufera. Se trata de episodios motivados por la presencia de "rachas de viento muy fuertes, un descenso brusco de la humedad y de la presión y, además, por un ascenso de la temperatura". En el Tancat de Mília, por ejemplo, se ha pasado "en pocos minutos" de 27,5 grados a 36,6, "coincidiendo con la racha máxima de viento y el brusco descenso de la humedad". Y es que para esta tarde había avisos amarillos activos por el riesgo de tormentas.
Justo antes del inicio del partido, el frente recorre l'Horta y el Camp de Morvedre y se espera que salga de la Comunitat Valenciana por el mar.
- ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
- Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
- Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas