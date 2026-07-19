Estos son los municipios donde ha hecho más calor en la C.Valenciana
Las máximas superan los 39 grados en puntos del interior de la Comunitat Valenciana, con previsiones de ascenso para este lunes
El termómetro ha llegado este domingo en la Comunitat Valenciana hasta los 39,3 grados en Zarra, en otra jornada marcada por un calor que ha dejado también 37,6 grados en Jalance (Valencia), 37,4 grados en Ademuz y 36,8 grados en Utiel .
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Chelva se han alcanzado los 36,4 grados, en Bicorp y en Alcoi 36 grados, en Pinoso 35,8 grados, en Xàtiva 35,7 grados, en Villena 35,5 grados y en Fontanars dels Alforins y Bejís 35,4 grados.
Máximas en las capitales de provincia
Por lo que respecta a las tres capitales de provincia, Alicante ha alcanzado este tercer domingo de julio los 32,5 grados, Castellón los 32,1 grados y València los 32,1 grados.
Las temperaturas diurnas más bajas de han medido en el interior de la provincia de Castellón, con 26,5 grados en La Pobla de Benifassà, 28,9 grados en Castellfort y 29,2 grados en Montanejos.
La previsión para este lunes es que las temperaturas máximas vayan en ascenso, con valores significativamente elevados que pueden alcanzar los 39-40 grados en el interior de Valencia y Alicante
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