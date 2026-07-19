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Operación salida de verano: Estos son los tramos más conflictivos de las carreteras valencianas

La DGT sitúa a la Comunitat Valenciana en el epicentro de las vías con más concentración de vehículos

Atasco en la AP7 durante la operación salida de agosto.

Atasco en la AP7 durante la operación salida de agosto. / MANU MITRU

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Mar Navarro

Con la operación salida en marcha la Dirección General de Tráfico activa el primer dispositivo de los cuatro previstos en esta época del año, que tantos vehículos acumula en las carreteras españolas. Durante los meses de verano se prevén más de 13 millones de desplazamientos, en un periodo en el las calzadas más transitadas son las valencianas; al incrementarse los traslados, casi un 4% respecto al año pasado, provocará mayor intensidad en la salida de las principales ciudades.

TRAMOS MÁS CONFLICTIVOS DE LAS CARRETERAS VALENCIANAS

La DGT avisa de una mayor intensidad de tráfico en la provincia de Alicante; en la circunvalación de la capital en la A-70, y también, en varios tramos de la N-332 que da acceso a Santa Pola, El Altet, Torrevieja y Altea. Por otro lado, en Castellón figura la CV-13 con acceso a la AP-7 y N-340 a la altura de Torreblanca como un posible punto de concentración de vehículos. Al igual que en la provincia capital, especialmente en tramos de la A-3 como el enlace con la A-7; en diferentes puntos de la N-332 a la altura de Gandía, Bellreguard, Oliva, Tavernes de la Valldigna y Cullera, y la CV-500 en los accesos a las playas del sur de València.

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El tráfico durante la temporada estival es singular al resto del año; el aumento de desplazamientos, tanto en fin de semana como en días laborales, genera retenciones incluso a altas horas de la noche, y más aún con el aumento de ciclistas y peatones en las carreteras. Por eso, la DGT pide prudencia y respeto por las normas de circulación; así podemos evitar siniestros al volante. Además de tener en cuenta las condiciones meteorológicas adversas que pueden disminuir la visibilidad y la adherencia del neumático a la calzada, por eso se recomienda estar informado a través de los canales oficiales.

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