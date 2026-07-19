València, a la cola en el acceso a zonas verdes: casi el 80 % de la población no tiene una cerca de casa

Se le llama regla 3/30/300. La ha asumido hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un deseo de futuro, un diseño ideal de las ciudades. El 3 corresponde a que cada persona que vive en una ciudad debería poder ver tres árboles desde su casa. El 30, a que el 30% es el porcentaje de superficie de cada barrio tendría que estar cubierta por copas de árboles. Y el 300, porque debería haber un parque de al menos una hectárea a menos de 300 metros de cada hogar. Una regla no escrita, y no cumplida en muchos casos. Como en el de la ciudad de València, una de las que está a la cola en el acceso a zonas verdes en España.

Así lo indica un informe de la ONG ecologista Amigas de la Tierra, en colaboración con el Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid, que compara diversas capitales de provincia españolas. Entre las diez de las que se habla en el documento, València está entre los peores puestos en el acceso de sus vecinos a zonas verdes. En concreto, casi el 80 % de la población del Cap i Casal no tiene una cerca de casa. El ‘300’ de la regla 3/30/300 se incumple en la capital valenciana.

El informe ‘¿Cómo garantizar el derecho a la naturaleza? Análisis y comparativa del acceso a zonas verdes en las ciudades según la renta de la población’ toma datos de diez ciudades para evaluar el grado de acceso a zonas verdes. Se trata de Madrid, València, Zaragoza, Sevilla, Palma, Valladolid, Badajoz, Ourense, Santiago de Compostela e Ibiza.

Zonas verdes según renta / Amigas de la Tierra

Sobre todas ellas, el informe responde a preguntas sobre dónde están las zonas verdes públicas, a quién dan servicio, si hay relación entre el nivel de renta de la población y la cobertura de zonas verdes, y cómo lograr que más población tenga zonas verdes cerca, especialmente las más vulnerables. Esas cuestiones se responden mediante los datos contenidos en Sistemas de Información Geográfica, sumados a la información del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares de 2023 (INE).

Casi el 80% de valencianos, sin acceso fácil a zonas verdes

El mapeo no deja en buen lugar a la ciudad de València. De hecho, está entre las ciudades con peor cobertura efectiva, junto con Badajoz y Ourense, tanto en accesibilidad como en número de zonas verdes. En el caso de la capital valenciana, casi el 80 % de la población, es decir, en torno a 640.000 vecinos, no tiene una zona verde de más de una hectárea a menos de 300 metros de su casa. Es la ciudad, de la decena que entran en el análisis, que tiene menos porcentaje de población con cobertura de zonas verdes.

Eso sí, en la huella verde de València, reconoce el informe, es “central” el parque fluvial del Túria, “que atraviesa la ciudad como eje”, así como “un conjunto de teselas verdes de menor tamaño distribuidas por el tejido urbano”. Sin embargo, la gran mayoría de estas zonas verdes son más pequeñas: no alcanzan la superficie de una hectárea, y dejan sin cobertura a una parte importante de la población.

Las zonas más castigadas

El asfalto y la densidad en la edificación alejan las zonas verdes de los habitantes de la ciudad. Las zonas identificadas como más deficitarias incluyen manzanas cerradas en la franja suroeste, sobre todo en los distritos de Patraix, L'Olivereta y Jesús. Pero también zonas de bloques abiertos en el área norte, Rascanya y Benicalap, aunque son zonas más cercanas a la huerta.

Distritos con más y menos zonas verdes en València / Amigas de la Tierra

También, por historia, entra dentro de las zonas con menos verde Poblats Marítims, por la vinculación con el puerto y la industria, y el no tan lejano Camins al Grau. En cuanto a Quatre Carreres, es un distrito de mucho crecimiento pero también lejano a la naturaleza, mientras que Pobles del Sud es un ámbito distinto, con núcleos dispersos de origen rural.

Las propuestas: fin a las plazas grises y suelo inundable

Pero el informe de Amigas de la Tierra no se limita a señalar las carencias de la ciudad en materia de zonas verdes, sino que también propone soluciones. Consideran desde la ONG que el hecho de que la ciudad tenga una forma radial “ofrece un gran potencial para densificar la red de espacios verdes”. En concreto, proponen articular anillos y radios verdes que puedan ayudar a hacer más llevaderos los efectos barrera asociados a los grandes ejes de infraestructuras, como vías de entrada y salida a la ciudad o carreteras, entre otras cosas.

Hay cosas que se pueden hacer sin requerir nuevo suelo, añaden. Entre otras cosas, recalificar y “ecologizar” los elementos verdes que ya existen. Algunos de ellos, indican, se limitan a pocos árboles o arbustos insertados en plazas grises, que tienen “gran potencial” pese a ser espacios casi completamente asfaltados.

Además, apuestan por los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), una forma de suelo drenante. La ven “estratégica en un territorio expuesto a episodios de lluvia intensa donde resulta prioritario recuperar la capacidad de infiltración del suelo y optimizar el aprovechamiento de pluviales, como parques inundables, parques y reservas agrarias”.

El riesgo de la “gentrificación verde”

En el apartado de conclusiones del estudio, más propuestas de mejora. En general, consideran desde Amigas de la Tierra, “es importante traer aquella década de Planes Generales que respiraban justicia espacial, y ponerla en contraste con las lógicas de la ciudad neoliberal actual”. En esas ciudades de hoy, reconocen, “el verde es un elemento más de los procesos de gentrificación, expulsión de las personas de sus barrios por procesos especulativos, y desde hace años relacionado también con la turistificación”. De hecho, como señalan, se ha acuñado el término “gentrificación verde” para referirse a este fenómeno.

El fenómeno es de sobra conocido en ciudades como València alrededor de entornos como, por ejemplo, el Parc Central: los espacios verdes, igual que otros equipamientos, incrementan el valor potencial del entorno, contribuyen a ensanchar la brecha y a hacer más atractiva la inversión. No solo expulsan a los vecinos de rentas más bajas, sino que, a futuro, las zonas verdes se van diseñando casi exclusivamente para los núcleos de población de rentas más altas.

Noticias relacionadas

“La gentrificación es un riesgo de la renaturalización de las ciudades, sí, pero no podemos permitir que esto suponga un retroceso en su ejecución a gran escala”, resumen, sin embargo, desde la organización. Apuestan por el equilibrio: “dotar a toda la población y fundamentalmente a la de menos capacidad adquisitiva de acceso a la naturaleza, sin que esto suponga poner en riesgo su derecho a tener una vivienda digna”.