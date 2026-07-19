València empieza los preparativos para vivir una noche histórica con la final del Mundial

València ya está lista para volcarse con la selección española en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que esta noche enfrentará a España y Argentina. Desde primera hora del día, el ambiente futbolero se deja sentir en las calles del centro de la ciudad, donde numerosos aficionados pasean con camisetas, bufandas y otras muestras de apoyo a la selección, calentando motores para una cita que puede ser tan histórica como ya lo fue en 2010.

A pocas horas de que dé inicio el partido, el Ayuntamiento de València ultima los preparativos para la retransmisión del encuentro en la Plaza del Ayuntamiento, donde se está instalando una pantalla gigante junto con un amplio dispositivo de sonido para que miles de personas puedan seguir en directo la final. Distintos operarios trabajan durante la jornada en el montaje de la infraestructura, que permitirá convertir la plaza en un gran punto de encuentro para la afición.

València se prepara para la final del Mundial / Miguel Angel Montesinos

Acceso gratuito

La convocatoria será de acceso gratuito y comenzará a las 19:30 horas. A partir de las 21:00 arrancará el partido, que será narrado por el periodista Dani Meroño. El consistorio ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de ofrecer un espacio donde disfrutar de la final en un ambiente festivo, familiar y de convivencia.

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Asimismo, la ciudad también se vestirá para la ocasión. La fachada del Ayuntamiento, la Porta de la Mar y varias fuentes permanecerán iluminadas con los colores de la bandera de España durante el fin de semana, reforzando el ambiente de apoyo a la selección.