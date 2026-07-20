Aemet activa la alerta naranja y amarilla en la Comunitat Valenciana por un nuevo episodio de calor extremo este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja y amarillo para este lunes en la Comunitat Valenciana ante la intensificación del episodio de calor que afecta al territorio y que, lejos de remitir, irá ganando fuerza a lo largo de la semana.

La provincia de Valencia concentrará el mayor riesgo, con temperaturas de hasta 40 grados, mientras el calor intenso se prolongará durante toda la semana y podría dejar máximas de hasta 44 grados para el jueves. Tras una jornada dominical marcada por los primeros avisos amarillos debido a altas temperaturas en el interior norte de Valencia, donde los termómetros han alcanzado los 36 grados, y en otras zonas de la provincia con registros cercanos a los 39 grados, la situación se agravará este lunes.

El comienzo de la semana estará marcado por temperaturas significativamente elevadas, especialmente en el interior. Durante la mañana predominarán los intervalos de nubes bajas en el litoral norte y de nubes medias y altas en la mitad sur. Por la tarde crecerá nubosidad de evolución en el interior, donde no se descartan tormentas aisladas, en principio con escasa precipitación, aunque podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Temperaturas máximas

Las previsiones apuntan a que el episodio de calor se mantendrá durante los próximos días. El martes apenas variarán las temperaturas y continuará el ambiente muy cálido, con posibilidad de tormentas vespertinas en el interior. El miércoles se repetirá un escenario similar, con máximas sin cambios apreciables y riesgo de chubascos aislados.

El episodio alcanzará su punto álgido el jueves, cuando las temperaturas volverán a subir y podrían rozar los 44 grados en el interior de la mitad sur de la Comunitat Valenciana. El litoral de Castellón será la zona menos afectada por este repunte térmico.

La jornada del domingo ya dejó un anticipo de esta situación, con máximas de 39,3 grados en Zarra, 37,6 en Jalance, 37,4 en Ademuz y 36,8 en Utiel. En las capitales de provincia, Alicante registró 32,5 grados, mientras que València y Castellón alcanzaron los 32,1.

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Ante este escenario de calor intenso y persistente, se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.