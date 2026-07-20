El Consell se resiste a pagar 1,3 millones de canon por la Fórmula 1 catorce años después

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que se celebró por última vez la Fórmula 1 en el circuito urbano de València. Catorce años han pasado desde la edición de 2012. Y todavía hay litigios pendientes de la organización y celebración del campeonato de monoplazas en la fachada marítima del Cap i Casal. Por ejemplo, uno que enfrenta a la Generalitat Valenciana y al Consorcio Valencia 2007, el organismo que gestionaba el espacio de La Marina, ahora ya en fase de liquidación.

La disputa asciende a más de 1,3 millones de euros. Es el importe que el consorcio todavía reclama a la administración autonómica en concepto de canon por ocupación del dominio público portuario fruto del uso de espacios y edificios para la organización y el desarrollo del Gran Premio de Fórmula 1 en su edición de 2011. La Sociedad Proyectos Temáticos, compañía pública que asumió los costes para la organización del evento, primero consiguió un aplazamiento y ahora batalla para evitar el pago alegando que ha prescrito.

En 2012, la compañía de la Generalitat Valenciana acudió a los tribunales para conseguir el fraccionamiento del pago y el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Valencia acabó atendiendo sus pretensiones y obligó al consorcio a tramitar de nuevo la solicitud por haberse incurrido en "infracciones procedimentales". Así pues, en un nuevo intento de cobrar los más de 1,3 millones de deuda, el ente público que gestionaba La Marina de València, participado por Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, volvió anotificar la liquidación de la tasa en abril de 2021.

Tampoco en esta ocasión tuvo suerte porque la empresa pública autonómica recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo "al considerar la prescripción" del derecho de cobro de las tasas reclamadas, tal como figura en las cuentas de la propia compañía. Una batalla, esta segunda, cuya resolución está todavía pendiente, por lo que la firma ha ido hasta la Audiencia Nacional para que suspendiera cautelarmente la liquidación.

Así pues, el tribunal ha accedido a la suspensión temporal del pago hasta que se aclare su procedencia, aunque la Generalitat Valenciana ya ha presentado un aval en garantía por el pago de los 1,3 millones de euros por si finalmente tuviera que hacer frente al montante.

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Además de la Fórmula 1, la compañía autonómica impulsó proyectos fracasados como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz. Se rebautizó en 2022, durante el Gobierno de Ximo Puig, como Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, y lejos de los proyectos impulsados por el PP a principios de siglo, está inmersa en el hub de innovación Distrito Digital con sede en Alicante y en la participación de Alicante como puerto de salida de la regata de la Ocean Race.