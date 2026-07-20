Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se enfrenta, de nuevo, a varios días críticos de un episodio de altas temperaturas excepcionales -que, al parecer, han dejado de ser algo extraordinario-. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos en la región debido a una masa de aire cálido y seco procedente del norte de África, acompañada de polvo en suspensión. Las previsiones para las próximas jornadas exigen máxima precaución, especialmente en las zonas del interior, donde el peligro será importante en las horas centrales del día.

Alertas meteorológicas con riesgo importante en el interior

El mapa de avisos de la Aemet se tiñe de naranja y amarillo para este martes debido al fuerte ascenso térmico. Las áreas más afectadas serán las comarcas del interior de la provincia de Valencia, donde los termómetros alcanzarán cifras extremas.

Aviso naranja (Interior norte y sur de Valencia): De 13:00 a 21:00 horas, con temperaturas máximas que llegarán a los 40ºC .

De 13:00 a 21:00 horas, con temperaturas máximas que llegarán a los . Aviso amarillo (Interior de Alicante): De 13:00 a 21:00 horas, con máximas de hasta 39ºC .

De 13:00 a 21:00 horas, con máximas de hasta . Aviso amarillo (Litoral sur de Alicante): De 12:00 a 20:00 horas, con registros de 38ºC concentrados especialmente en el interior de la Vega Baja.

De 12:00 a 20:00 horas, con registros de concentrados especialmente en el interior de la Vega Baja. Aviso amarillo (Litoral norte y sur de Valencia, e interior sur de Castellón): De 12:00 a 20:00 horas (en el litoral) y de 13:00 a 21:00 horas (en Castellón), con máximas de 36ºC. En la costa valenciana, el umbral se alcanzará en las zonas del prelitoral.

Tormentas y riesgo de reventones cálidos

Además del calor, el interior sur de Valencia permanece bajo aviso amarillo por tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas. Estos fenómenos vespertinos pueden ir acompañados de precipitaciones débiles y, de forma significativa, de rachas de viento muy fuertes.

Esta inestabilidad coincide con los avisos de la Aemet respecto a los "reventones cálidos" registrados en las últimas horas en puntos como l'Albufera o la Vall d'Albaida, donde los termómetros sufrieron ascensos súbitos de hasta 9ºC en pocos minutos debido al desplome del aire seco y cálido de las tormentas.

Sensación térmica asfixiante

El principal factor de riesgo este martes será la humedad y la falta de viento en algunas zonas, lo que provocará que la sensación térmica supere notablemente a las temperaturas reales del termómetro. Entre las 14:00 y las 16:00 horas, el ambiente será extremadamente sofocante en los siguientes municipios:

Sensación de 44ºC: Tavernes de la Valldigna, Montitxelvo y San Miguel de Salinas.

Tavernes de la Valldigna, Montitxelvo y San Miguel de Salinas. Sensación de 43ºC: Parcent.

Parcent. Sensación de 42ºC: Xàtiva, Loriguilla, Bicorp, Gestalgar y Castelló de la Plana.

Xàtiva, Loriguilla, Bicorp, Gestalgar y Castelló de la Plana. Sensación de 41ºC: Llíria, Villar del Arzobispo, Cofrentes, Enguera, Sollana, Montserrat, Alzira, Sumacàrcer, Ontinyent, Pego, Alacant, Poble Nou de Benitatxell, Segorbe y Atzeneta del Maestrat.

Llíria, Villar del Arzobispo, Cofrentes, Enguera, Sollana, Montserrat, Alzira, Sumacàrcer, Ontinyent, Pego, Alacant, Poble Nou de Benitatxell, Segorbe y Atzeneta del Maestrat. Sensación de 40ºC: Silla, Buñol, Gandia, Torreblanca, l'Alcora, Xàbia y Villena.

Silla, Buñol, Gandia, Torreblanca, l'Alcora, Xàbia y Villena. Sensación de 39ºC: Calp, Elx, Venta del Moro, Xilxes, Onda, les Coves de Vinromà y el Pinós.

Calp, Elx, Venta del Moro, Xilxes, Onda, les Coves de Vinromà y el Pinós. Sensación de 38ºC: Cullera, Catadau, Utiel, Ayora, Moixent, Concentaina, Alcoi, Azuébar y Benicàssim.

Noches tropicales y ligero alivio en las máximas

De cara al miércoles, la intensificación de las brisas provocará un ligero descenso de las temperaturas máximas en gran parte del tercio este peninsular, aunque los valores seguirán siendo significativamente elevados en el interior. Se mantiene el aviso amarillo de 13:00 a 21:00 horas en el interior de Valencia y Alicante (por máximas de 38ºC), así como en el litoral sur alicantino.

El principal problema del miércoles serán las temperaturas mínimas, que darán pie a noches ecuatoriales o tropicales donde será muy difícil conciliar el sueño en el litoral y prelitoral.

Una mujer duerme junto al ventilador en una de las noches tropicales. / ALEX DOMINGUEZ

Temperaturas máximas más altas

39ºC: Venta del Moro y Villena.

Venta del Moro y Villena. 38ºC: Cofrentes, Ayora, Moixent, Ontinyent, Concentaina, Alcoi, Ibi y Castalla.

Cofrentes, Ayora, Moixent, Ontinyent, Concentaina, Alcoi, Ibi y Castalla. 37ºC: Requena, Gestalgar, Chelva, Callosa d'en Sarrià, Salinas, Elda y el Pinós.

Temperaturas mínimas más elevadas

26ºC: Alacant, Benidorm, la Vila Joiosa, Pego y Santa Pola.

Alacant, Benidorm, la Vila Joiosa, Pego y Santa Pola. 25ºC: Callosa d'en Sarrià, Concentaina, Alcoi, Xixona, Elx, Dénia, Crevillent, Guardamar del Segura, Algorfa, Torrevieja, Borriana, Castelló de la Plana, Torreblanca y Vinaròs.

Callosa d'en Sarrià, Concentaina, Alcoi, Xixona, Elx, Dénia, Crevillent, Guardamar del Segura, Algorfa, Torrevieja, Borriana, Castelló de la Plana, Torreblanca y Vinaròs. 24ºC: València, Cullera, Gandia, Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Parcent, Benimassot, Castalla, Elda, San Isidro, San Miguel de Salinas, Xilxes, Benicàssim y Peñíscola.

Datos históricos: La preocupante evolución climática

La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha compartido un análisis gráfico con datos oficiales de la estación de la Aemet en el Col·legi la Concepció de Ontinyent, comparando la primera quincena de julio de tres años clave: 1966, 1996 y el actual 2026. Los resultados evidencian el avance del calentamiento en la Comunitat Valenciana.

Mientras que en la primera mitad de julio de 1966 la temperatura media máxima se situaba en 30,2ºC, y en 1996 apenas varió hasta los 30,6ºC, en este 2026 la media de las máximas ha escalado de manera alarmante hasta los 37,8ºC. La localidad llegó a registrar un pico extremo de 44,5ºC el pasado 15 de julio, una cifra impensable en las décadas anteriores para ese mismo periodo.

Comparativa de la primera quincena de julio en Ontinyent de tres años clave: 1966, 1996 y el actual 2026. / Avamet

La previsión apunta a que los vientos del oeste del próximo jueves podrían recrudecer la situación de cara al final de la semana, elevando el peligro de incendios forestales a niveles extremos.