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Así vivieron los municipios valencianos la victoria del Mundial: continúa la celebración, en directo
València vivió una partido histórico con miles de aficionados que aún celebran la intensa final
Valencia vivió la final del Mundial entre España y Argentina y miles de aficionados salieron a las calles de los municipios valencianos para celebrar la Copa del Mundo. El valenciano Ferran Torres se convirtió en el héroe de la noche para poner la segunda estrella en el escudo nacional. Los aficionados que vivieron la jornada histórica continúan celebrando la victoria de nuestra selección. Sigue aquí la última hora de la fiesta en Valencia y el resto de España.
Alguer Tulleuda Bonifacio
Cuándo es la celebración de España tras ganar el Mundial 2026: horario y dónde ver la rúa en Madrid
España ha vuelto a hacer historia por segunda vez. En Estados Unidos, Canadá y México, el combinado español rubricó la segunda estrella en su camiseta 16 años después de hacerlo en Sudáfrica, un nuevo hito histórico que encumbra a los españoles en lo más alto de la cima del mundo del fútbol una vez más.
Sergio R. Viñas
Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi
Del minuto 116 de Andrés Iniesta al 106 de Ferran Torres. Del Mundial iniciático de 2010, cuando todos nos creímos que en efecto la victoria era una posibilidad, al refrendo generacional de este de 2026, el que al fin nos permite creernos que somos los reyes del mundo y podemos seguir siéndolo. España cose en su corazón la segunda estrella de campeona del mundo, tan merecida o más que la primera.
Alfredo Castelló
El Mundial 2030 empieza ahora: València aspira a ser sede y la incógnita de la final en España
El último silbido de la final entre España y Argentina en Nueva York-Nueva Jersey no solo baja el telón del Mundial más grande disputado hasta ahora, donde España ha conquistado su segundo mundial gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 105 de la prórroga. También desplaza inmediatamente el foco hacia 2030. El torneo celebrado en Norteamérica, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, entrega el testigo organizativo que deberán recoger España, Marruecos y Portugal dentro de algo menos de cuatro años.
María José Catalá celebra en la Plaza del Ayuntamiento el título mundial de España
La locura por el campeonato del mundo conquistado por España ante Argentina se vivió con especial intensidad en la capital del Turia. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha festejado desde la Plaza del Ayuntamiento el histórico título cosechado esta noche por la selección, convirtiendo el epicentro de la ciudad en el foco de la celebración.
Albert Briva
Ferran Torres: "He sido muy criticado durante el Mundial, pero Dios me da siempre fuerza para seguir"
El nombre de Ferran Torres pasará a la historia como el del hombre que dio a España la segunda estrella. Calcando lo que hizo en 2010 Andrés Iniesta, el delantero del Barça cazó un balón que Nico Williams descolgó en el segundo palo y derribó el muro de Argentina.
Fermín de la Calle
Ferran, de "pechofrío" a héroe
Hay una creencia instaurada en el fútbol que sostiene que gana quien tiene más corazón porque el fútbol también tiene razones que la razón no entiende. Pero la realidad demuestra que cuando uno tiene delante a alguien más talentoso o a un equipo mejor, tiene poco que hacer. Por eso España quería en semifinales a Francia: "Somos mejor equipo y siempre les ganamos". Y por eso estaban tranquilos ante Argentina, porque en lo futbolístico se reconocían mejores, tenían más identidad.
Fernando Bustamante
Foios, el pueblo de Ferran Torres, celebra la victoria de España en el mundial
Ferran Torres con la senyera valenciana en la celebración del Mundial
El futbolista de Foios celebra el Mundial con la bandera de la Comunitat Valenciana
Lucía Ros
¿Cómo volver a casa tras la celebración del Mundial en València? Nuevos horarios en Metrovalencia y recorridos
Miles de aficionados llenarán las calles del centro de València para celebrar el triunfo de España en el Mundial 2026. Para facilitar la vuelta a casa, Metrovalencia ha reforzado su servicio con horarios especiales y frecuencias ampliadas, mientras que el dispositivo de movilidad incluye cambios en algunos recorridos y restricciones al tráfico en las zonas con mayor afluencia de público.
Miguel Angel Montesinos
"Campeones, campeones", la afición se desata en los exteriores del Roig Arena
La victoria se está celebrando con traca y cánticos en el exterior del Roig Arena de València.
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