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Así vivieron los municipios valencianos la victoria del Mundial: continúa la celebración, en directo

València vivió una partido histórico con miles de aficionados que aún celebran la intensa final

"Campeones, campeones", la afición se desata en los exteriores del Roig Arena

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Miguel Angel Montesinos

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Carlos Jover

Lucía Camporro

Mar Navarro

València

Valencia vivió la final del Mundial entre España y Argentina y miles de aficionados salieron a las calles de los municipios valencianos para celebrar la Copa del Mundo. El valenciano Ferran Torres se convirtió en el héroe de la noche para poner la segunda estrella en el escudo nacional. Los aficionados que vivieron la jornada histórica continúan celebrando la victoria de nuestra selección. Sigue aquí la última hora de la fiesta en Valencia y el resto de España.

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