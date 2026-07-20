La Generalitat presenta la programación del 750 aniversario del legado de Jaume I

La Generalitat presentó este lunes en el Centre del Carme de Cultura Contemporània la programación oficial con motivo del 750 aniversario del legado de Jaume I, una conmemoración que se desarrollará a lo largo de los próximos meses mediante actividades culturales, educativas, universitarias, patrimoniales, musicales, turísticas e institucionales organizadas por distintas áreas del Consell. El objetivo es acercar a la ciudadanía la figura del monarca y difundir la huella histórica, jurídica y cultural que contribuyó a configurar el Reino de Valencia y que sigue formando parte de la identidad de la Comunitat Valenciana.

Durante la presentación, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, remarcó que esta conmemoración “trata de reflexionar sobre la vigencia de un legado que siete siglos y medio después sigue siendo fundamental para comprender quiénes somos y cómo se forjó la personalidad histórica, jurídica e institucional de nuestra tierra”.

Asimismo, señaló que el legado de Jaume I “forma parte de nuestra herencia compartida” y que esta efeméride ofrece una oportunidad para “preservar nuestro patrimonio, transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de nuestra historia y proyectar hacia el futuro aquello que hemos recibido”.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, subrayó que la Generalitat ha diseñado “una programación amplia, diversa y vertebradora”, integrada por iniciativas que llegarán a todo el territorio valenciano y a públicos de todas las edades.

Ortí afirmó que el propósito de esta conmemoración es “generar conocimiento, fomentar la participación ciudadana y acercar nuestra identidad y nuestra historia a las nuevas generaciones”, mediante propuestas que combinan investigación, divulgación, educación, patrimonio y cultura.

Durante el acto, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, explicó que “el proceso de construcción y consolidación de la identidad de un pueblo viene determinado tanto por los acontecimientos históricos que marcan su evolución como por la acción de aquellas personas cuya contribución resulta determinante para comprender su origen y desarrollo”.

En este sentido, defendió que profundizar en el conocimiento de esa aportación, preservar su memoria y favorecer su difusión entre las generaciones presentes y futuras constituye “una tarea de gran interés público que los poderes públicos deben asumir como parte de su responsabilidad institucional, tal y como hace el Consell con la conmemoración del legado de Jaume I”.

Programación en las tres provincias

La programación organizada por la Generalitat arrancará esta misma semana con varias propuestas culturales de especial relevancia, entre las que se encuentran el espectáculo de danza y música medieval ‘La danza del Rey’, previsto el 24 de julio en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; el concierto ‘El Conqueridor’, a cargo de Capella de Ministrers, que se celebrará el 25 de julio en el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola; y el concierto medieval ‘Planh a la mort de Jaume I’, programado para el 28 de julio en la Biblioteca Valenciana.

El 27 de julio, fecha en la que se cumplen 750 años del fallecimiento del monarca, tendrá lugar una jornada de especial significado simbólico que incluirá un volteo general de campanas en las tres provincias, la participación institucional en la Misa de Angelis y el Te Deum en la Catedral de València y un concierto en el Centre del Carme de Cultura Contemporània dirigido por Gérard Zuchetto.

Ese mismo día, el Real Monasterio de Santa María del Puig acogerá, con el apoyo de la Generalitat, una jornada conmemorativa que incluirá una ofrenda floral en recuerdo a Jaume I.

Entre septiembre y diciembre, el Archivo del Reino de Valencia acogerá una exposición documental sobre la creación y consolidación del Reino de Valencia, mientras que la Biblioteca Valenciana organizará talleres participativos, representaciones teatrales y actividades familiares inspiradas en el Llibre dels Fets y en la figura de Jaume I.

La dimensión académica tendrá un papel destacado con la celebración, del 5 al 7 de octubre, del congreso ‘Jaume I y la formación del Reino de Valencia’, que reunirá en València a especialistas de referencia para profundizar en el estudio del contexto histórico y la trascendencia institucional de su reinado.

Desde el ámbito educativo, la Generalitat impulsará una edición especial del concurso ‘Desafío Minecraft Education’, destinada a acercar la historia valenciana al alumnado mediante herramientas innovadoras y nuevos lenguajes digitales.

La programación cultural se completará con el Festival Jaume I en el Real Monasterio de Santa María de El Puig; un ciclo de cine medieval en la Filmoteca Valenciana; conferencias especializadas en el Museo de Bellas Artes de València; conciertos de los conservatorios superiores de València y Castelló; actividades vinculadas al Centenar de la Ploma; propuestas de arte y pensamiento contemporáneo en el Centre del Carme; una instalación escultórica y musical inspirada en la figura del monarca; y el proyecto musical y audiovisual ‘9 d’Octubre, Llum de Futur’, promovido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Desde el ámbito de Justicia se desarrollarán, además, nuevas jornadas histórico-jurídicas sobre el legado institucional de Jaume I, actividades divulgativas en torno al Real Monasterio de Santa María de El Puig y distintas iniciativas orientadas a la promoción y difusión del patrimonio histórico valenciano.

La programación incorpora igualmente la iniciativa turística ‘Camins de Jaume I’, promovida por Turisme Comunitat Valenciana, que permitirá redescubrir enclaves históricos vinculados al monarca en las tres provincias y reforzar la dimensión territorial y vertebradora de esta conmemoración.

Asimismo, la Generalitat se sumará a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de València en la organización de la gran exposición dedicada a la figura del monarca, que tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM).

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Con esta programación, la Generalitat pretende convertir el 750 aniversario del legado de Jaume I en una ocasión para conocer mejor los orígenes históricos de la Comunitat Valenciana, valorar el patrimonio cultural e institucional recibido y acercar esa herencia a las generaciones futuras.