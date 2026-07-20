La jueza de la dana rechaza citar como testigo al concejal de València Juan Carlos Caballero

La jueza que instruye la causa por la gestión de la dana ha denegado la declaración del concejal de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Valéncia, Juan Carlos Caballero, como había pedido la acusación que ejerce el PSPV-PSOE tras la testifical de la alcaldesa, María José Catalá.

En un auto hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la magistrada ha expuesto que el fundamento de esta petición "se revela insuficiente" al atender a la declaración de Catalá, quien afirmó desconocer el riesgo del barranco del Poyo y de su posible afección a la pedanía de La Torre y "manifestó de forma clara no haber recibido ningún tipo de aviso".

En este sentido, "ha de deducirse que en parecidos términos se encontraba el concejal del cual se pide la declaración", añade la jueza de Catarroja. "La información que podría facilitar el concejal sería similar a la facilitada por la propia alcaldesa, ya que depuso sobre las distintas reuniones del CECOPAL, sobre los temas tratados en el mismo y sobre la información que se recibió en el Ayuntamiento de Valencia durante el día 29 de octubre de 2024, y días previos", señala el auto.

Asimismo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha agregado que la declaración del alcalde pedáneo de La Torre y de dos bomberos municipales de València ya permiten "proporcionar información directa sobre la situación de la pedanía" y "ampliar el conocimiento de las circunstancias relativas a La Torre".

En otro auto hecho público este lunes, la jueza ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra un auto en el que rechazó investigar si la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, pudo faltar a la verdad en su reciente declaración como testigo o si pudo incurrir en posibles responsabilidades penales.

En el auto, con fecha 3 de julio, la instructora ya argumentó que la declaración de Mazzolari correspondía "a una versión plasmada por muchos cargos en los que se alega un desconocimiento de lo sucedido" y señaló: "Como es sabido, la posible deducción de testimonio por un delito de falso testimonio, por incoherencias o graves contradicciones, incluso por respuestas evasivas continuadas, aunque se trate de elementos perfectamente acreditados, no es factible en este momento procesal".

Este lunes la magistrada ha apuntado que el recurso interpuesto incide en "una posición de garante indeterminada, sin sujeción a una normativa concreta", por lo que entiende que "no basta la atribución de una infracción administrativa si no viene acompañada de una posición de garante en la gestión de la emergencia, que la testigo no ostentaba".

Noticias relacionadas

"Ni en el escrito inicial ni en el de recurso se aportan datos nuevos o elementos de prueba sobre cualquier circunstancia relativos a los fallecimientos, que puedan incidir en la atribución de las negligencias", ha agregado el nuevo auto, por lo que se desestima el recurso de reforma tras la testifical de Mazzolari.