Llorca reactiva el martes la agenda tras su viaje "privado" de tres días a Nueva York para ver la final del Mundial

Ferran Torres puso el acento valenciano en la final del Mundial con su zurdazo para la historia en el minuto 106, con el que brindó a España su segunda estrella. El de Foios no estaba solo en Nueva York como representante de la Comunitat Valenciana. En la selecta grada del MetLife Stadium, presenciando la hazaña entre todopoderosos líderes mundiales, actores y actrices, cantantes y todo tipo de farándula, se encontraba también el president Juanfran Pérez Llorca, testigo directo de cómo un vecino de la C. Valenciana llevaba a la selección masculina de fútbol de nuevo a lo más alto.

El jefe del Consell retomará este martes la actividad institucional tras un viaje de tres días que ha generado algo de polémica por las condiciones en las que se produjo y sobre las que la izquierda pedirá explicaciones oficiales, según confirman a Levante-EMV tanto PSPV como Compromís. Pérez Llorca puso rumbo a la Gran Manzana el viernes por la tarde, tras despachar el habitual pleno semanal del Consell que se celebró en esa ocasión en Alicante. El desplazamiento internacional se conoció por los medios: no fue anunciado por la Generalitat ni figuraba en la agenda oficial del jefe del Consell.

La Federación corre con las entradas

Tras hacerse público el viaje del president a Nueva York, desde el Palau aseguraron que se trataba de un viaje "privado", es decir, no oficial y al que Llorca acudiría por tanto a título individual y no como jefe del Consell. Por eso, los gastos corren a cuenta del president y no de los valencianos, a quienes la expedición “no costará ni un euro”, explicaban fuentes de la Generalitat.

Según esa versión, la Federación Española de Fútbol fue quien facilitó las preciadísimas entradas a Pérez Llorca –que ha estado acompañado por su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, en este viaje-- mientras el president se ha hecho cargo del vuelo como de los gastos de alojamiento. No hay constancia de que ningún otro presidente autonómico haya volado hasta Nueva York para presenciar en directo la final del Mundial.

Un viaje "confuso" para la izquierda

A la izquierda no terminan de convencerle las explicaciones de la Generalitat. Tanto PSPV como Compromís presentarán solicitudes de información en las Corts para obtener más detalles sobre el viaje y sus condiciones. Para los socialistas, el hecho de que Llorca haya obtenido las entradas, muy cotizadas, de una institución oficial pero incluya el viaje como privado es “confuso”. “Si la Federación te invita como ‘president’, ¿por qué no aparece en la agenda pública? ¿Las entradas las recibe como el señor Pérez Llorca o como president?”, se preguntan fuentes del PSPV.

Así, los socialistas registrarán preguntas parlamentarias a fin de conocer por qué Llorca "recibe una invitación como president" pero "el viaje es a título personal". "Esperamos que no se haya valido de su posición de president para conseguir y ahorrarse una entrada tan valiosa. Sería un ejemplo terrible para los millones de valencianos que hubieran deseado estar en Nueva York viendo la Finalísima y para aquellos que han pagado una fortuna para poder verla en directo", ha señalado en redes sociales el síndic del PSPV, José Muñoz.

Por su parte, Compromís pedirá conocer posibles gastos de la expedición, dentro de la fiscalización que ejerce la coalición de manera mensual para conocer los detalles de los viajes internacionales de cargos del Consell.

Llorca en Nueva York

A falta de conocer esos detalles, Pérez Llorca ha publicado en la tarde del lunes su primera instantánea disfrutando de la gran final y portando la equipación de la selección. El president, como la práctica totalidad de políticos del país, había compartido en las últimas horas mensajes en sus redes sociales celebrando el histórico triunfo de la Roja, pero no había publicado ninguna fotografía suya.

En su caso, además, las publicaciones han ido con mención especial a Ferran Torres y a los otros protagonistas valencianos de la final: el quinteto 'Spanish Brass', encargados de interpretar el himno nacional.

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El Consell retoma la actividad

Al otro lado del charco, en un lunes pese a todo laborable, la agenda del resto de cargos del Consell sí se ha desarrollado con normalidad. Prácticamente todos los responsables del gobierno autonómico han tenido actividad institucional en este lunes de resaca mundialista, a la espera del regreso de Pérez Llorca durante este lunes y su vuelta al trabajo el martes.