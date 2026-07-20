Las mínimas de julio en València se disparan siete grados en ocho décadas: de los 19,4º de 1946 a los 26,7º de 2026

Hace calor por las noches en València. Es una realidad en la ciudad y en el resto de la Comunitat Valenciana y lo reflejan los datos de temperatura registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con mínimas por encima de los 24 y 25 grados en muchos puntos, especialmente en el litoral. En el Cap i casal, se han encadenado ya ocho noches tórridas por encima de los 25 grados, desde el 13 de julio; y la cuenta consecutiva podría alargarse los próximos días ante la ola de calor que azotará la autonomía desde el martes. La sensación de bochorno es, además, muy significativa.

Esta serie encadenada de noches tórridas seguidas es ya la cuarta más larga de la serie histórica, igualada con la registrada entre el 27 de julio y el 3 de agosto de 2023. El periodo más largo se registró también en 2023, entre el 13 y el 25 de julio, cuando se encadenaron 13 noches tórridas. Esta última noche, la mínima ha sido de 26 grados en el Observatorio.

Una de las muestras más evidentes del calentamiento global, el cual avanza un 20 % más rápido en el Mediterráneo que en el resto del planeta, es el aumento del número de noches tórridas registradas por año. Levante-EMV ya publicó hace unos meses que, hasta 2025, había habido 162 noches tórridas en la ciudad; pero tres de cada cuatro de ellas se han producido en los últimos 15 años. Y es que las mínimas en València se han disparado hasta siete grados en las últimas ocho décadas, según los registros de la Aemet que ha compartido una tabla resumen para que la gente se haga una idea "de cómo han cambiado las temperaturas nocturnas en el verano".

Evolución al alza

El 19 de julio de 1946, la mínima registrada en el Observatorio de València fue de 19,4 grados. Con respecto a la de este año, la diferencia es de 7,3 grados en ocho décadas. El ascenso se ha acelerado desde la década de los 80 porque, en 1966, la mínima fue de 18 y en 1986 de 18,4º C. El gran salto llega en 2006 cuando el mercurio solo descendió hasta los 25,9 grados, ocho décimas menos de las registradas este verano. En contraposición, destacan los 16,7 grados marcados en 1948, el "mes de julio con noches más frescas", según la Aemet.

La entidad ha publicado una tabla con un código de colores que muestra claramente la evolución de las mínimas en València porque los colores amarillo -noche tropical-, naranja y rojo -noche tórrida- son mucho más abundantes desde los años 80 frente a los verdes y azules -noches frías- del periodo entre 1946 y 1966.

Noticias relacionadas

En València, la mínima más alta en un mes de julio se registró la pasada madrugada del sábado al domingo, cuando el mercurio se quedó en 26,9 grados. El menor valor alcanzado de la serie mostrada por la Aemet son los 11,6 grados del 12 de julio de 1948; 14,4 grados menos que los vividos -y sufridos- anoche en el Cap i Casal.