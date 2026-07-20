PP y Vox se 'autoenmiendan' sus enmiendas a los Presupuestos
Las prisas no suelen llevarse bien con la precisión que debe regir la redacción de una ley presupuestaria que organiza y distribuye el dinero público. Tal vez por eso PP y Vox, que tramitan contrareloj en las Corts las cuentas de la Generalitat para 2026 y su correspondiente ley de Acompañamiento, se han tenido que corregir a ellos mismos (y no en pocas ocasiones) para llegar con los deberes bien hechos al pleno de esta semana en el que deben aprobarse los presupuestos.
En concreto, los socios han registrado 16 enmiendas técnicas a enmiendas previamente pactadas entre ellos con las que subsanan errores o imprecisiones que contenían sus propias iniciativas. Desde modificar el capítulo de gasto al que se asignaba determinada partida a añadir tres ceros a alguna asignación económica fijada por error en 12 euros. En la mayoría de los casos, las correciones vienen de no reflejar el impacto económico de la entidad del sector público a la que afectaba la enmienda.
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