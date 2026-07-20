Varios reventones térmicos en Valencia provocan fuertes rachas de viento y bruscos cambios de temperatura y lluvias

Han vuelto los reventones térmicos al tiempo en València, sobre todo, en la jornada de este domingo, en la que se registraron varios reventones cálidos en distintas zonas afectadas por el paso de tormentas.

Este domingo, una masa de aire desciende rápidamente desde una tormenta y se calienta al aproximarse al suelo. Este proceso puede provocar, en pocos minutos, un aumento brusco de la temperatura, un fuerte descenso de la humedad y rachas intensas de viento de corta duración.

Rachas de viento

Uno de estos episodios se produjo en l’Albufera, donde se observaron rachas de viento muy fuertes y de corta duración, acompañadas de un descenso de la humedad y de la presión atmosférica, lluvia débil y un incremento de la temperatura de 9 °C en apenas unos minutos.

Otro reventón cálido tuvo lugar alrededor de las 21 horas en Ontinyent y en otras localidades de la Vall d’Albaida. En este caso, la temperatura pasó de 29,5 °C a 35,7 °C, mientras que la humedad descendió bruscamente desde casi el 80 % hasta poco más del 20 %. También se registraron fuertes rachas de viento de corta duración.

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Temperaturas máximas

Las temperaturas máximas de este lunes 20 de julio, jornada previa a la ola de calor, ya han superado a mediodía los 35 grados en numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana y han llegado a rozar los 37 grados en el municipio alicantino de Orihuela.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorología, sobre las 12:00 horas de este lunes se ha registrado en Orihuela una máxima de 36,8 grados. También ha habido máximas de 36,7 grados en Xixona; 36,5 en Sella; 36,4 en Casas Bajas; 36 en Ademuz; 35,9 en Alcoi; o 35,8 en Zorita.

Asimismo, se han medido 35,7 grados en Benifallim; 35,6 en las localidades alicantinas de Balones y Novelda, y en la capital alicantina; 35,4 grados en Benasau y Relleu ; 35,2 en Alcoleja; 35,1 en Elche; o 39,9 grados en Aspe.

Por otra parte, la humedad relativa sigue siendo muy elevada en algunos municipios, lo que incrementa la sensación de bochorno, como en el valenciano de Alzira, del 99 % o en Sueca, del 93 %; mientras que es del 91 % en localidades como Burriana, Cullera, Villalonga, El Verger o Xàbia.

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La provincia de Valencia concentrará el mayor riesgo de la ola de calor, con temperaturas de hasta 40 grados, mientras el calor intenso se prolongará durante toda la semana y podría dejar máximas de hasta 44 grados para el jueves. Tras una jornada dominical marcada por los primeros avisos amarillos debido a altas temperaturas en el interior norte de Valencia, donde los termómetros han alcanzado los 36 grados, y en otras zonas de la provincia con registros cercanos a los 39 grados, la situación se agravará este lunes.