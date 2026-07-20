Vox quiere dar poder a la Policía local para vetar ‘burkas’ y ‘niqabs’ en edificios públicos de la Comunitat Valenciana

Vox ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento para dar a los policías locales de la Comunitat Valenciana la función de vigilar el uso del burka o el niqab en espacios públicos. En concreto, se modifica el artículo 33, el de las funciones, de la ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

Así, los cuerpos de Policía Local “velarán por el estricto cumplimiento de las normas autonómicas destinadas a garantizar la identificación visual y a restringir el uso de prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, por razones de seguridad organizativa, control de accesos y prevención de riesgos en los transportes, centros sanitarios, dependencias de la administración y recintos de espectáculos públicos de su término municipal, prestando auxilio inmediato al personal responsable de dichos servicios para la verificación de la identidad ciudadana o la ejecución de las medidas de expulsión y denegación de acceso previstas en la legislación sectorial”.

Se trata de una enmienda que se relaciona con el paquete de cambios que la formación de Abascal ha presentado vía ley de acompañamiento para regular el código de vestimenta en el ámbito píblico y poner obstáculos al uso de prendas vinculadas al mundo islámico.

Para ello cambia la normativa de Espectáculos para obligar a mantener el “rostro sustancialmente descubierto” durante el acceso y permanencia en espacios donde haya espectáculos o actividades recreativas. Eso impediría el acceso con burka o niqab, que son dos prendas que Vox ya ha pretendido limitar. Será un motivo de denegación de acceso o permanencia, por impedir la identificación o el reconocimiento facial.

Vox va más allá en esta cuestión al convertir en infracción grave no solo el acceso sino también la permisividad, tolerancia o negligencia de los titulares del recinto a la hora de prohibir la entrada o permitir la permanencia. A través de otras enmiendas, los de Abascal aspiran a aplicar la misma prohibición en el acceso al transporte público, a los centros de salud y hospitales; a los funcionarios y a los alumnos en centros educativos públicos.

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Algo similar ocurre en el ámbito escolar donde también meten mano en la elaboración de menús. En concreto, con un veto implícito al menú halal, el que suele ofrecerse a personas musulmanas: "El centro educativo no podrá ofrecer menús donde el sacrificio de animales no haya seguido un procedimiento de aturdimiento previo que garantice la pérdida de conciencia y sensibilidad del animal hasta el momento de su muerte". Aunque sí que acepta que haya neveras y microondas para que se pueda consumir este menú especial "proporcionado por el entorno familiar", algo que podría chocar con otros aspectos de la legislación.