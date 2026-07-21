Levante-EMV reúne a expertos e instituciones para analizar el legado de Jaume I en el 750 aniversario de su muerte

La conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I continúa tomando forma. Después de que la Generalitat Valenciana presentara este lunes la programación institucional con la que recordará durante 2026 la figura del monarca, Levante-EMV celebrará este miércoles una mesa redonda que reunirá a representantes institucionales, especialistas en patrimonio e historiadores para reflexionar sobre la vigencia de su legado y los retos que plantea su divulgación en la sociedad actual.

Bajo el título 'El legado de Jaume I: 750 años construyendo identidad, cultura y futuro', el encuentro pretende convertirse en un espacio de diálogo en torno a la dimensión histórica, cultural e institucional del rey conquistador, así como a las oportunidades que ofrece esta efeméride para acercar su figura a las nuevas generaciones y fortalecer el conocimiento del patrimonio valenciano.

La mesa redonda contará con la participación de Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura; Ignacio Prieto, director general de Cultura; Nicolás Bugeda, director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Susi Boix, presidenta del Fòrum Jaume I; y Julio Badenes, cronista oficial de El Puig de Santa Maria. Todos ellos aportarán perspectivas complementarias sobre una figura clave para comprender el nacimiento del Reino de València y la evolución de sus instituciones.

Del recuerdo histórico al futuro

El debate partirá de una cuestión central: qué representa hoy Jaume I para la Comunitat Valenciana y qué legado debería dejar una conmemoración que aspira a trascender el ámbito estrictamente institucional.

Entre las cuestiones que se abordarán figuran el grado de conocimiento que la ciudadanía tiene sobre la figura del monarca, la necesidad de construir un relato histórico riguroso y plural, la capacidad de esta efeméride para reforzar la cohesión social y el modo en que el patrimonio vinculado al rey puede proyectarse hacia el futuro sin caer en visiones simplificadas o idealizadas de la historia.

Asimismo, los representantes de la Generalitat expondrán los principales objetivos de la programación impulsada para este aniversario, que incluirá exposiciones, conferencias, actividades musicales, publicaciones, propuestas educativas y proyectos de divulgación dirigidos a públicos de todas las edades. También se analizará el papel que desempeñarán museos, archivos, bibliotecas y otros espacios culturales dependientes de la administración autonómica en el desarrollo de la conmemoración.

Presentación de la programación del 750 aniversario del legado de Jaume I. / GVA

El papel de la sociedad civil y del patrimonio

La sesión dedicará también una parte del debate al papel que pueden desempeñar la sociedad civil y las entidades culturales para convertir este aniversario en una conmemoración participativa. En este sentido, la presidenta del Fòrum Jaume I abordará la implicación del tejido asociativo, mientras que el cronista oficial de El Puig de Santa Maria profundizará en la importancia histórica del municipio durante la conquista de València y en el protagonismo que puede asumir en esta efeméride.

Como cierre, los participantes reflexionarán sobre los valores asociados a la figura de Jaume I que mantienen plena vigencia en la actualidad —como la construcción institucional, la convivencia o el respeto por el patrimonio histórico— y sobre qué debería haber conseguido la conmemoración cuando finalice 2026 para poder considerarse un verdadero éxito social y cultural.

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La mesa redonda se enmarca en el programa conmemorativo impulsado por la Generalitat con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, una efeméride que pretende convertir el conocimiento de la historia en una herramienta de participación ciudadana, difusión cultural y proyección de futuro para la Comunitat Valenciana.