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Alberto Ibáñez (Compromís) carga contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda: "Acapara ya 20 viviendas en Valencia"

El diputado de Sumar en el Congreso pide "medidas valiente" frente a sociedades como la del internacional español, que tilda de "fondo buitre"

Alberto Ibáñez (Compromís) carga contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda: "Acapara ya 20 viviendas en Valencia"

Alberto Ibáñez (Compromís) carga contra Ferran Torres por "especular" con la vivienda: "Acapara ya 20 viviendas en Valencia"

Europa Press

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

No todo iban a ser elogios para Ferran Torres, héroe nacional tras anotar el domingo el gol que dio a la selección española de fútbol su segundo mundial en categoría masculina. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, el valenciano Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el delantero de Foios por "especular" con la vivienda en la Comunitat Valenciana mediante un fondo de inversión que ha tildado de "fondo buitre".

El también diputado de Compromís ha felicitado en una comparecencia ante los medios en el Congreso a la selección por su reciente triunfo en el mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el mundial de 2010, cuando también ganó España, y el 2026.

Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

En ese punto, el diputado ha incidido en que es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas a su juicio es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

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Esta revista especializada ha publicado que la compañía que administra Torres junto a su hermana cuenta con una cartera de unas 20 propiedades en la C. Valenciana y Cataluña. Según las cuentas públicas, la empresa compra inmuebles y los reforma para ponerlos en venta o alquiler, revalorizando así su precio. El patrimonio de Eleven Future Invest supera los 6,5 millones de euros.

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