Alfons Garcia sobre el Mundial y Pérez Llorca: «No solo euforia; toca claridad, datos y transparencia»

“Días de euforia”. Así empieza su videoanálisis semanal el subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, que no se abstiene de comentar el Mundial de fútbol ganado por España y que también ha provocado una ráfaga de polémica política por el viaje del presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

“Días de disfrutar, pero con trellat. Con mesura y conocimiento”, propone el periodista, que recomienda a los jugadores de Argentina El arte de perder. Se trata del título de la correspondencia vital de Francis Scott Fitzgerald, “un gran perdedor, el escritor que más supo de las rápidas caídas desde el éxito. Ganar o perder, lo mejor es vivirlo con tranquilidad, con un dry Martini en la mano y desde un mirador de Newport. Recomiendo el libro a Messi y a su aguerrida banda de peloteros”, señala.

Y añade sobre el viaje de Llorca a Nueva York: “Presidencia sostiene que tiene poco que explicar porque ha sido un viaje privado y particular del jefe del Consell, como puede hacer cualquier otra persona durante un fin de semana. Pero, si tienes el privilegio de estar donde millones de conciudadanos quieren estar y no pueden, porque las entradas son difíciles de conseguir y los precios resultan prohibitivos, pero, a pesar de eso, tú sí puedes, tocan explicaciones. Toca claridad, datos y transparencia. Así es la democracia que nos enseñaron los clásicos, que huían de la euforia y la desesperación”.

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Alfons Garcia comenta también algunas percepciones sociológicas sobre las celebraciones del título mundial. “Es sorprendente la cantidad de adolescentes que lo celebraban. Tengo la impresión de que esa identidad dual valenciana que solía aparecer en las encuestas —tan valencianos como españoles, o al revés— empieza a convertirse en una identidad diglósica, si se me permite: la identidad española ha ido adquiriendo más fuerza en los últimos años como factor unificador, mientras que la otra se ha ido replegando entre crisis y lacras reputacionales”. “Es solo una impresión de urgencia, ya les digo, tras lo visto durante estas horas de euforia”, advierte.