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Altas temperaturas

Benimaurell registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 30ºC de madrugada

Localidades como Alcoi y Dénia también registraron valores superiores a los 30 grados pasada la medianoche

Las noches tropicales, tórridas e infernales son cada vez más frecuentes

Las noches tropicales, tórridas e infernales son cada vez más frecuentes / Avamet

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Mar Navarro

La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta naranja al interior de València y en amarillo al resto de la Comunitat Valenciana. La noche previa a esta jornada calurosa se dispararon las temperaturas, registrándose en el sureste de la provincia capital un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.

Según datos ofrecidos por Avamet, Benimaurell se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 34 grados, liderando la lista de los 32 municipios que pulverizan la barrera de los 30 grados en la medianoche.

Las temperaturas máximas de anoche a las 00.20 horas

Los municipios que han superado los 30 grados esta noche

La Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termómetro rebasó los 30 ºC en las localidades de Benimaurell, Benilloba, Penàguila, Almudaina, Alcoi, Beniarrés, Benafigos, la Serratella, Gaianes, Benillup, Balones, Cocentaina, Cofrentes, Agres, la Mata, Torralba del Pinar, Benimassot, Benidorm, Dénia, Xàbia, Cox, Bocairent, Biar, Benissa costa, Redován, Bicorp, Portell de Morella, Caudete de las F., l'Alqueria d'Asnar, la Serra d'en Galceran, Villores, y Xodos.

LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (0:20 h)

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  • 34 ºC: Benimaurell
  • 33 ºC: Benilloba, Penàguila, Almudaina
  • 32 ºC: Alcoi, Beniarrés, Benafigos, la Serratella, Gaianes, Benillup, Balones
  • 31 ºC: Cocentaina, Cofrentes, Agres, la Mata, Torralba del Pinar, Benimassot
  • 30 ºC: Benidorm, Dénia, Xàbia, Cox, Bocairent, Biar, Benissa costa, Redován, Bicorp, Portell de Morella, Caudete de las F., l'Alqueria d'Asnar, la Serra d'en Galceran, Villores, Xodos
  • 29 ºC: Alacant, Orihuela, Santa Pola, Villena, Crevillent, Oliva, el Campello, Almoradí, Requena, Utiel, Ayora, Ondara, Sagra, Gestalgar, Castielfabib, la Todolella, Sacañet
  • 28 ºC: València, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Gandia, Elda, Vila-real, Alzira, Ontinyent, la Vila Joiosa, Sueca, Vinaròs, Benicarló, Novelda, Cullera, Tavernes de la V., Aldaia, Alboraia, Picanya, Nules, Vilamarxant, Orpesa, Benifaió, Pego, Enguera, Higueruelas
  • 27 ºC: Xàtiva, Algemesí, Onda, Llíria, Altea, Aspe, Canals, Chiva, l'Alcora, Cheste, Callosa d'en S., Sagunt, Segorbe, Xixona, Vilafranca, Llucena, Castellnovo, Tuéjar, Ademuz, Terrateig
  • 26 ºC: Ibi, Albaida, Sant Mateu, Montanejos, les Useres, Cabanes, Gátova, Fanzara, El Toro
  • 25 ºC: Benassal, Artana, Cirat, Rossell, la Torre d'en Besora, Tírig, La Yesa, la Torre d'en D.
  • 24 ºC: Catí, Beneixama, Higueras, Castell de Castells, Venta de Gaeta
  • 23 ºC: Vallibona

TEMAS

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