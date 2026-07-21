Vaivén
Bernabé, en traje de esgrima para apoyar a un club afectado por la dana
El Palacio del Temple acoge una exhibición participativa a la que no ha dudado en sumarse la delegada del Gobierno
Levante-EMV
El claustro del complejo de la Delegación de Gobierno se ha convertido este martes, de manera temporal, en una sala de esgrima para acoger una exhibición ofrecida por el club La Robera Sala d’Armes de Benetússer. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ha dudado en enfundarse el traje durante la sesión participativa dedicada al esgrima inclusivo y de ocio, abierta a todos los públicos y que ha ido acompañada de una recreación histórica ambientada en el Siglo de Oro español.
Con ello, la delegada ha querido mostrar su apoyo al club que, fundado en 2017 con el objetivo de acercar este deporte a la ciudadanía de l'Horta Sud y l'Horta Nord, sufrió las consecuencias de la dana y perdió tanto su sala de entrenamiento como su material deportivo. La catástrofe obligó a continuar sus sesiones de entrenamiento en espacios públicos y al aire libre, por lo que Bernabé ha celebrado “la implicación de las familias, el voluntariado y la colaboración de distintas entidades" para que el club siguiera adelante. "Es un referente de resiliencia, compromiso social e innovación deportiva", ha dicho.
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