Cadena humana y protesta social contra los presupuestos del Consell: "La prioridad nacional es una vergüenza"

La unión hace la fuerza. Más de 40 entidades sociales, junto a sindicatos y plataformas, han decidido protestar en contra de unos presupuestos de la Generalitat Valenciana que incluyen la "vergonzosa prioridad nacional" en vivienda y ayudas sociales, dinero para "programas de retorno" de migrantes, programas de 'desokupación' y actos taurinos y recorta en planes de igualdad o cooperación internacional, entre otros.

El PP promueve el argumentario de Vox, y el tejido social se revuelve. Por ello, esta mañana mientras se debatían los presupuestos en parlamentaria, fuera se sucedían dos protestas consecutivas: una manifestación frente a les Corts Valencianes por las cuentas presentadas en general, y una cadena humana que ha "envuelto" el Palau de la Generalitat, contra la gestión de la vivienda, en particular.

Cadena humana en protesta por los desahucios. / Lucía Company / LEV

Cuatro entidades

La primera en tomar la palabra ha sido Anna Oliver como presidenta de Acció Cultural del País Valencià. "Estos presupuestos van en contra de los derechos sociales, de los derechos lingüísticos y del ámbito de la cultura. Ahogan a la Academia Valencia de la Llengua y continúa la manipulación con las partidas presupuestarias. Han retirado ayudas al fomento del valenciano, al fomento del libro en valenciano y se ha desmantelado absolutamente la estructura de la industria cultural y el apoyo a la industria de la música y de la producción musical", ha explicado Oliver.

La presidenta de FAMPA-València, Elisabet Garcia, ha hecho alusión a los "recortes constantes" en educación y ha criticado la "falta de infraestructuras" y la necesidad de una reducción de ratios e incremento de plantillas, además de "una mejora de las condiciones laborales de las plantillas". Además, ha extendido estas reivindicaciones a las áreas de sanidad y servicios sociales ya que "no se reducen las listas de espera ni se desbloquea el plan 'Conviure' para personas mayores y dependientes. En sanidad no hay suficiente plantilla para la atención primaria y la sanidad pública. Lo que estamos pidiendo es más inversión y presupuestos dignos para cubrir todas estas carencias".

Desde la Coordinadora Feminista de Valencia no se han dejado nada en el tintero. Es más, la portavoz de la entidad, Cándida Barroso, ha acusado al Consell de "mentirosos" y de "jugar a trileros". "Casi la mitad de la atención a la violencia de género viene del Estado; la partida de Igualdad es para el 'Plan Corresponsables' que reproduce el rol de mujeres cuidadoras en lugar de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres; la Comunitat Valenciana es líder en tráfico de mujeres y prostitución pero la inversión de un millón de euros y procede del Estado. Año tras año, las denuncias y las víctimas crecen y el dinero mengua", ha afirmado Barroso.

"Ataque al derecho a la vivienda"

La última intervención se ha centrado en la gestión de la vivienda. "Los presupuestos de la Generalitat atacan directamente al derecho a la vivienda fundamentalmente en tres aspectos: primero, no van a acabar con la emergencia habitacional, al contrario, la van a aumentar. En segundo lugar, la principal medida es la construcción, pero eso no debe impedir que se recuperen las viviendas de la banca rescatada y de la Sareb. No estamos de acuerdo en que la construcción sirva directamente al capital extranjero para crear una ciudad que no esté al servicio del pueblo, sino del turismo. La guinda final de los presupuestos es una apuesta a favor del capital extranjero que no paga impuestos y a cambio criminaliza, ataca y señala a la pobreza... es una situación francamente insoportable", ha explicado el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), José Luis González Meseguer.

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Tras la exposición de motivos de la protesta y la lectura del manifiesto, los asistentes se han cogido de la mano para visibilizar una cadena humana que ha envuelto el Palau de la Generalitat. "Exigimos la declaración de zonas tensionadas, al contención de los alquileres, el derecho de tanteo y retracto, la movilización de la vivienda vacía del parque público. Hay mucho que hacer pero el Consell centra su política de vivienda en construir y criminalizar quien no tiene donde vivir, a quien está expulsado de la vivienda. Pobres contra pobres", han concluido desde la PAH.