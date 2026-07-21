Compromís exige las facturas del viaje de Llorca a la final del Mundial: "¿Se lo ha pagado él o una empresa?"

La polémica por el viaje del president Juanfran Pérez Llorca a Nueva York para disfrutar de la final del Mundial ha escalado este martes después de que Compromís haya preguntado si los gastos de desplazamiento y alojamiento los asumió el dirigente del PP o alguna empresa privada "con algún tipo de vinculación" con el secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat, Vicente Ordaz.

La entrada, según la versión del Consell, fue facilitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un extremo por el que también ha seguido presionando el PSPV, que ha exigido conocer si Llorca "se valió de su puesto" para conseguirla.

El síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha evitado acusar directamente, pero ha deslizado la posibilidad de que los gastos al margen de la entrada, básicamente el vuelo y las noches de hotel, hayan sido sufragados por "alguna empresa donde el señor Ordaz tiene algún tipo de vinculación familiar". Baldoví ha reclamado que el president aclare esas dudas y "enseñe la factura a su nombre".

Tras la declaración del dirigente de Compromís sobre el viaje, Vicente Ordaz ha señalado: "Personalmente he asumido todos los gastos del mismo, tanto avión como alojamiento. Fue la Federación Española de Fútbol la que tuvo la deferencia conmigo de invitarme a la entrada como ha hecho con otras personas". Con respecto de las palabras de Joan Baldoví, ha añadido: "Me reservo las acciones legales pertinentes al ser absolutamente falso que ninguna empresa ni vinculada con mi familia ni de ningún otro tipo haya sufragado un solo euro del viaje o la estancia".

"Nos huele mal", ha añadido el valencianista citando otros "precedentes" de un Consell que ha tildado de "caradura", como "los 12.000 euros en comidas" cargadas por el conseller José Antonio Rovira a la caja pública o la "colocación" de la pareja del president en la Diputación de Valencia, ha dicho.

Por su parte, el PSPV ha registrado este martes una serie de preguntas parlamentarias para aclarar la "contradicción" que para los socialistas supone que Llorca acuda con una invitación de la RFEF, que consideran que consigue por su posición de president, y sin embargo ciña el viaje a lo personal.

"Dice que el viaje es personal y que los hastos los paga él. Pero ese viaje está incompleto si no tiene entrada. Y comprar una entrada, por la posición que vimos que ocupaba, costaría en torno a 24.000 euros", ha denunciado José Muñoz, síndic del PSPV. "Dice que es personal y corre de su bolsillo, pero a la vez dice que la entrada es institucional. Hay una contradicción", ha señalado el socialista.

Muñoz ha reclamado a Llorca "que diga si se valió de su puesto" para conseguir la entrada y ha calificado su comportamiento como de "un jeta" por "aprovechar su posición para conseguir privilegios". Vía solicitud en las Corts, el PSPV ha reclamado la documentación sobre la invitación de la RFEF y "si ha habido algún tipo de gasto" de dinero público.

PP: "Cero euros a los valencianos"

Nando Pastor, síndic del PP, se ha limitado a asegurar que el viaje de Pérez Llorca "no ha costado ni un euro a los valencianos". Pastor ha cargado contra la izquierda por poner el foco en este asunto y ha sacado otros precedentes de Ximo Puig y Vicent Marzà para trazar comparativas.

"Lo de la empresa que lo aclare Compromís", ha dicho Pastor sobre las preguntas de Baldoví. Tampoco ha concretado "en calidad de qué" consiguió Llorca la entrada de la Federación. "No hay tema, veo al PSOE desesperado y que quiere distraer la atención. El mensaje es que a los valencianos no les cuesta ni un euro", ha insistido.

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El síndic de Vox, José María Llanos, por su parte, ha evitado criticar el viaje de Llorca y ha señalado que "espera" que haya aprovechado esas horas de desplazamiento para "estudiar cómo aplicar en los presupuestos la prioridad nacional y para estudiar la enmienda que mantenemos sobre la AVL".