La Comunitat Valenciana recibirá 31,85 millones para aclimatar centros educativos y sanitarios

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado destinar a la Comunitat Valenciana un total de 31'85 millones de euros para financiar las actuaciones de climatización y eficiencia energética de los centros educativos y sanitarios, entre los que se encuentran los hospitales públicos y los centros de salud. La cuantía procede del Fondo Nacional de Eficiencia Energéticas y se repartira a través de los Programas de Rehabilitación Energética de los Edificios (PREE), cuya gestión corresponderá a la Generalitat, que se encargará de establecer los criterios, el alcance y los requisitos específicos que deberá cumplir cada centro para poder optar a las ayudas.

El reparto se ha realizado atendiendo al número de centros educativos, camas hospitaliarias y cantidad de centros de salud de cada comunidad. Un filtro que no ha tenido en cuenta factores como la temperatura media o las olas de calor que sufre cada territorio, una reivindicación planteada por varias autonomías, pero que sí que ha prometido aumentar de cantidad en los próximos años en caso de haber fondos disponibles y solicitudes de los gobiernos autonómicos.

La cuarta ola de calor deja hasta 43 grados en València / Redacción Levante-EMV

Educación concentra la mayor parte de los fondos

La Comunitat Valenciana recibirá 17,88 millones de euros a través del PREE Docente, el tercer mayor reparto de todo el país, por detrás de Andalucía y Cataluña. Estos recursos estarán destinados a financiar actuaciones que mejoren la climatización y la eficiencia energética de colegios y otros centros educativos públicos, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de confort térmico durante los meses más calurosos, uno de los principales motivos de reclamo por parte de la comunidad educativa.

Por su parte, el PREE Sanitario asigna a la Comunitat Valenciana 13,97 millones de euros, la quinta mayor dotación entre las comunidades. Una ayuda para que los centros hospitalarios puedan gestionar mejor su energía y favorecer el bienestar térmico tanto a los profesionales como a los pacientes.

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La Generalitat decidirá el reparto

Una vez recibidos los fondos, será la Generalitat la que determine el monto de las ayudas, los requisitos para optar a ellas y el sistema de concesión, que podrá realizarse mediante concurrencia competitiva o por concesión directa. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el organismo encargado de transferir los recursos a las comunidades autónomas.