Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet

La Comunitat Valenciana se prepara para afrontar los días más críticos de la tercera ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pico cálido de este episodio registrará su punto máximo entre el jueves y el viernes, dejando sensaciones térmicas sofocantes que llegarán a alcanzar hasta 46 ºC en municipios del interior y prelitoral. A esta situación se suma un fenómeno especialmente preocupante: el bochorno nocturno que castigará, sobre todo, al litoral alicantino durante las próximas madrugadas.

Madrugada asfixiante en Alicante: noches ecuatoriales sin tregua

El episodio de calor extremo no dará un respiro ni de noche. En la costa alicantina, la madrugada de este miércoles se prevé especialmente asfixiante por una elevada humedad combinada con altas temperaturas:

Benidorm: A las 3:00 horas la sensación térmica rozará los 35 ºC . Los valores no descenderán de los 30 ºC hasta las 7:00 horas (29 ºC) , momento en el que el mercurio volverá a dispararse con la salida del sol.

A las 3:00 horas la sensación térmica rozará los . Los valores , momento en el que el mercurio volverá a dispararse con la salida del sol. Alacant: Registros nocturnos de 33 ºC de sensación térmica a las 3:00 horas, manteniéndose por encima de los 30 ºC hasta el amanecer .

Registros nocturnos de de sensación térmica a las 3:00 horas, manteniéndose . Dénia: Tras registrar 26 ºC a las 3:00 horas, sufrirá un repunte paulatino hasta los 31 ºC a las 5:00 horas, una cifra que ya no bajará de esta temperatura durante el resto de la jornada.

La Comunitat Valenciana se prepara para afrontar los días más críticos de la ola de calor. / Germán Caballero

Avisos por calor y tormentas con granizo

Para la jornada del miércoles se activa el aviso amarillo en zonas del interior de Valencia, así como en el interior y litoral sur de Alicante por máximas que alcanzarán los 38 ºC.

El ambiente vendrá acompañado de polvo en suspensión y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde. De hecho, en el interior norte y sur de Valencia la Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Sensación térmica máxima prevista para el miércoles:

44 ºC: Orihuela

Orihuela 42 ºC: Elx, La Font de la Figuera

Elx, La Font de la Figuera 40 ºC: Xàtiva, Alacant

Xàtiva, Alacant 39 ºC: Llíria, Ayora, Villena, Castelló de la Plana, Segorbe

Llíria, Ayora, Villena, Castelló de la Plana, Segorbe 38 ºC: Benidorm, Gandia, Alcoi, Cofrentes, Parcent, Xixona, Atzeneta del Maestrat

Aviso naranja y sensación térmica de hasta 46 ºC

El jueves se vivirá la jornada más tórrida de este episodio. La Aemet ha activado el aviso naranja las provincias de Valencia y Alicante por máximas que superarán holgadamente los 40 ºC reales en el interior y prelitoral. También ha activado el aviso amarillo en el interior de Castellón, donde el mercurio podría superar los 37ºC.

El viento del oeste (poniente) provocará un ascenso notable de las temperaturas máximas, dejando cifras muy altas en la sensación térmica:

46 ºC: Sumacàrcer

Sumacàrcer 45 ºC: Xàtiva, Orihuela

Xàtiva, Orihuela 44 ºC: Cofrentes

Cofrentes 43 ºC: Buñol, Villena, La Font de la Figuera, El Pinós

Buñol, Villena, La Font de la Figuera, El Pinós 42 ºC: Catadau, Ayora, Villar del Arzobispo, Alcoi, Parcent

Catadau, Ayora, Villar del Arzobispo, Alcoi, Parcent 41 ºC: Requena, Gandia, Montanejos

Requena, Gandia, Montanejos 40 ºC: Utiel, Titaguas

Las temperaturas mínimas tampoco darán tregua el jueves, registrando sensaciones térmicas de 27 ºC en Benidorm, 26 ºC en Alacant, Alcoi y Xixona, y 24 ºC en València capital.

¿Cuándo termina la ola de calor?

Analizando los gráficos de evolución diaria de la temperatura media facilitados por la Aemet, se observan claramente dos fases clave para la recta final de la semana:

gráficos de evolución diaria de la temperatura. / Aemet

Pico y tregua del fin de semana

Tras alcanzar el máximo entre el jueves 23 y el viernes 24, el gráfico de arriba muestra un desplome drástico de la temperatura media el sábado 26 de julio. No obstante, la Aemet advierte de que el sábado las temperaturas descenderán de forma significativa por el interior, pero podrían ascender en el litoral debido al viento de poniente.

Normalización térmica

El domingo 27 de julio el descenso de los termómetros alcanzará finalmente al litoral. El gráfico de abajo muestra como, al actuar el mar como termorregulador, la bajada en la costa será más suave que en el interior, pero permitirá devolver las temperaturas a los valores promedios normales para un final de julio (entorno a la media histórica 1991-2020).