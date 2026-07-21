Grupo Sorolla Educación obtiene la calificación de Entidad Valenciana Socialmente Responsable

La Generalitat Valenciana ha reconocido a Martí Sorolla Coop. V., entidad titular de Grupo Sorolla Educación, como Entidad Valenciana Socialmente Responsable (EVSR), tras superar favorablemente el procedimiento de evaluación establecido en el Decreto 200/2022 sobre responsabilidad social en las entidades valencianas.

La acreditación se ha formalizado este 20 de julio durante la visita de Francisco José Soria, director general de Economía de la Generalitat Valenciana, quien ha hecho entrega oficial del reconocimiento a Grupo Sorolla Educación.

La resolución, emitida por la Dirección General de Economía, culmina un proceso iniciado el 11 de abril de 2025, cuando la cooperativa presentó formalmente su solicitud de calificación. Tras los informes y trámites preceptivos, la Comisión Mixta aprobó el pasado 1 de julio de 2026 una propuesta favorable para el reconocimiento de la organización como socialmente responsable.

Como resultado, Martí Sorolla Coop. V. ha sido inscrita en el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables con el número 2026/37.

Esta distinción pone en valor la integración de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la gestión de la organización, así como su compromiso con una educación basada en los valores cooperativos, la sostenibilidad y la mejora continua. La calificación reconoce el esfuerzo realizado para incorporar la responsabilidad social como elemento estratégico en la toma de decisiones y en las relaciones con los distintos grupos de interés.

Para Grupo Sorolla Educación, este reconocimiento supone un nuevo impulso a su apuesta por una educación transformadora, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la generación de impacto positivo en la sociedad.

Como parte de este reconocimiento, el director general de Economía de la Generalitat Valenciana, Francisco José Soria, ha visitado la sede de Grupo Sorolla Educación en Valencia, situada en el Colegio Sorolla, para hacer entrega oficial de la acreditación como Entidad Valenciana Socialmente Responsable.

De izquierda a derecha, Belén Fuster, responsable de Sostenibilidad de GSE; Mayte Ramos, CEO de GSE; Francisco José Soria, director general de Economía de la Generalitat Valenciana; y Ramón Rodríguez, presidente de GSE, durante el encuentro celebrado con motivo de la obtención de la calificación de Entidad Valenciana Socialmente Responsable. / Grupo Sorolla Educación

Este encuentro ha permitido compartir la experiencia de la organización en materia de responsabilidad social, innovación educativa y compromiso con el desarrollo sostenible.

“Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo colectivo de toda la comunidad educativa de Grupo Sorolla Educación y nos anima a seguir avanzando en nuestro propósito de generar un impacto positivo en las personas y en la sociedad a través de la educación”, ha destacado su CEO, Mayte Ramos.

La obtención de la calificación EVSR refuerza el camino emprendido por la organización en materia de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social, consolidando una cultura corporativa centrada en las personas, la participación y la creación de valor compartido.

Este reconocimiento institucional acredita formalmente el compromiso de Grupo Sorolla Educación con una gestión responsable y sostenible, y supone un importante respaldo al trabajo desarrollado durante los últimos años por toda la comunidad educativa.