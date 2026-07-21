Las listas de espera marcan el peor dato de la legislatura: 78.306 valencianos a la espera de pasar por el quirófano

Pasar por el quirófano para someterse a una cirugía es cada vez más complicado en la sanidad pública valenciana a tenor del balance de las listas de espera publicado este lunes por la Conselleria de Sanidad. Y es que la cantidad de personas esperando pasar por el quirófano sube hasta las 78.306 personas, un 7,5 % más que en el anterior balance de diciembre con 72.800 valencianos y un 14,08 % más que hace un año, cuando la cifra total era de 68.638, el que es el mejor dato de los últimos tres años. De hecho, los números son el peor registro de la actual legislatura; esta comenzó con 72.704 pacientes esperando una cirugía, 5.602 menos y un 7 % menos. El registro actual empeora incluso el dato de 74.158 alcanzado en diciembre de 2024, después de la dana que obligó a parar la actividad quirúrgica programada en hasta seis departamentos de salud.

El empeoramiento con respecto a diciembre se produce en casi todos los parámetros. La espera media se mantiene idéntica, eso sí, con 88 días de demora para pasar por el quirófano. La cifra total es peor, impulsada principalmente por un aumento notable de pacientes que llevan esperando entre 91 y 180 días, pasa de 10.574 a 15.252, un 44,24 % más. Crece también la cantidad entre los que están en la lista de espera menos de 90 días. Lo hace un 2,72 % al sumar 1.033 personas. Solo hay una mejora leve entre quienes esperan desde hace 180 días o más, cifra que desciende en 205 personas, un pírrico 0,84 %.

Por departamentos de salud, la demora más preocupante se da en el departamento del General de Castelló con 155 días de demora, en el General de Alicante (137) y en el d'Elx (133). Destacan también los plazos en Elda (133), el General de Valencia (112), Sant Joan d'Alacant (108), Orihuela (108) y Xàtiva-Ontinyent (102). El mejor dato, en contra, es el del departamento de Elx-Crevillent con solo 39 jornadas.

Prioridad 1 y huelga

Pese a las cifras, Sanidad busca una mirada positiva y destaca la mejora entre los pacientes con riesgo vital, aquellos para quienes pasar por el quirófano es cuestión de vida y muerte. No sorprende porque ha sido la estrategia comunicativa desde el inicio de la legislatura y la prioridad para Gómez. "La prioridad de este Consell ha sido desde el primer día garantizar que los pacientes con patologías más graves sean intervenidos en el menor tiempo posible", ha vuelto a defender este lunes. En esta ocasión, resaltan que la espera para estos pacientes se ha reducido de 61 a 17 días en estos tres años, a casi "la mitad del plazo clínico recomendado"; este se sitúa en 30 días. "Se trata el mejor dato registrado durante la presente legislatura", defienden, al reducirse un 36 % respecto a hace un año y un 70 % desde junio de 2023. La cifra absoluta ha pasado de 2.967 a 1.493, un 49,6 % menos, casi la mitad que entonces. La demora para los pacientes de prioridad 2 -son quienes necesitan ser intervenidos en un plazo no superior a 90 días- también se reduce un 25 % al pasar de los 17.214 pacientes de junio de 2023 a los actuales 12.899.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recurrido a la huelga de médicos para responsabilizar a la ministra Mónica García y para justificar el incremento por haber "condicionado la actividad programada y repercutido en la evolución general". Se le olvidan dos factores. El primero es que, desde el mes de abril, la huelga ha sido también a nivel autonómico; hace pocos días, de hecho, firmó un acuerdo con CESM para terminarla. Y el segundo es que los servicios mínimos en los quirófanos eran del 100 %. Según los datos difundidos por la Generalitat, desde diciembre, los paros médicos solo han obligado a posponer 4.000 cirugías. En adición, el balance ha empeorado un 7 % durante los dos últimos semestres; en el anterior solo hubo cuatro días de huelga en diciembre.

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También desde el inicio de la legislatura el titular de Sanidad ha defendido la derivación de pacientes a la privada si era necesario. Las cifras lo reflejan: en 2024 y 2025 destinó 72 millones a externalizar cirugías y la partida en el presupuesto de la Generalitat del Plan de Choque ha crecido un 45 % hasta los 33 millones. En él participan generalmente pacientes con cirugías pendientes no urgentes, más sencillas y con postoperatorios menos complejos; en muchos casos, además, los pacientes no necesitan pasar noche en el hospital. Y, sobre todo, más rentables para los hospitales privados. Desde el inicio de la legislatura, los pacientes esperando más de 180 días en la lista de espera se han más que duplicado; eran 11.146 en junio de 2023 y ahora son 24.155.