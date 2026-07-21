Llorca responde a Compromís: "Me pagué el viaje de mi bolsillo como una persona normal"

El president Juanfran Pérez Llorca ha salido a última hora de este martes al paso de las dudas que ha ido sembrando la izquierda sobre su desplazamiento a Nueva York para ver la final del Mundial. En un vídeo colgado en redes sociales, el jefe del Consell ha defendido la versión que ha ido trasladando la Generalitat estos días: que el viaje no costó ni un euro de dinero público.

Las palabras de LLorca llegan después de que Compromís preguntara si alguna empresa relacionada con el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, que acompañó al president, había corrido con los gastos de desplazamiento y alojamiento en EE UU. Cabe recordar que las entradas fueron facilitadas por la Federación Española de Fútbol, según ha explicado el Consell.

Llorca ha querido zanjar las dudas sembradas por Joan Baldoví, que le ha exigido mostrar las facturas. Como había defendido también antes Ordaz, sostiene que el viaje se produjo "sin costarle un solo euro a los valencianos" ya que cada uno se abonó los billetes de avión y la estancia en un hotel. "Yo como persona normal he ido pagándome de mi bolsillo el viaje", resume tras criticar los "bulos" de la izquierda, a quien ha acusado de "no estar acostumbrada a que un president se pague lo suyo".

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El PSPV también ha reclamado en las Corts documentación sobre el viaje de Llorca. Los socialistas consideran una "contradicción" que se trate de un viaje privado pero que las entradas las haya conseguido en calidad de president de la Generalitat, por lo que reclaman detalles sobre la invitación cursada por la Federación. Llorca no hace alusión a esta cuestión en el vídeo.