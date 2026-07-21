Así será el nuevo complejo administrativo de la Diputación de València: 22 millones y 10.000 metros cuadrados

La Diputació de València construirá un nuevo Complejo Administrativo para concentrar en el barrio de Jesús de València buena parte de sus servicios provinciales, hoy repartidos entre distintas sedes. La actuación, con una inversión de 22,75 millones de euros, integrará tres edificios de nueva construcción en un único espacio en la avenida Gaspar Aguilar con los inmuebles históricos ya existentes en la parcela: el antiguo Convento de Santa María de Jesús y el Archivo Histórico y Fotográfico.

El conjunto alcanzará cerca de 10.000 metros cuadrados, al sumar unos 5.000 metros cuadrados de nueva construcción a los 5.000 ya existentes. El edificio principal tendrá capacidad para entre 210 y 220 puestos de trabajo, organizados mayoritariamente en oficinas abiertas y flexibles, además de despachos, salas de reuniones y dos aulas de formación. Y los otros dos se destinarán a Salud Laboral y a los servicios de Informática y atención, este último con espacios como Batlia Respon, puestos de atención presencial y telefónica y un centro de procesamiento de datos.

Recreación del complejo administrativo de la Diputación de València / Levante-EMV

El proyecto, presentado este martes por el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta segunda y diputada de Proyectos Técnicos, Reme Mazzolari, incorpora también instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas, un aparcamiento subterráneo con 160 plazas y espacios protegidos para un mínimo de 60 bicicletas, junto a zonas comunes y una terraza cubierta pensada como espacio de encuentro.

El diseño busca integrar las nuevas construcciones con el Convento de Jesús y el Archivo Provincial, de forma que la modernización administrativa contribuya también a poner en valor el patrimonio histórico de la institución, y se espera que las obras comiencen el año que viene para que estén finalizadas en 2029. La idea es que la actual sede de la Diputación de València, el conocido como palau de la Batlia, en la céntrica plaza de Manises, quede sobre todo para la celebración de plenos, actos y presentaciones, y visitas al público.

LevanteTV

"Lo más importante no son los metros sino el cambio de modelo"

"Este proyecto no nace simplemente para construir un nuevo edificio: nace para transformar la manera en que trabaja la Diputació de València", ha explicado Mompó ante los medios de comunicación, para defender que, pese a la extensión del complejo, "lo más importante no son los metros cuadrados, sino el cambio de modelo". Además, ha defendido la vertiente patrimonial del proyecto: "Cuidar el patrimonio también es gobernar", ha dicho, antes de reivindicar un complejo capaz de conjugar "modernidad y patrimonio, eficiencia y respeto por nuestra historia, innovación e identidad".

Noticias relacionadas

Vicente Mompó y Reme Mazzolari en la presentación del nuevo complejo administrativo / Levante-EMV

Mazzolari, por su parte, ha destacado que "el complejo se ha diseñado para responder a las necesidades actuales de la Diputació, pero también para adaptarse con facilidad a los futuros cambios organizativos que sean necesarios para continuar mejorando cada día el servicio a los ayuntamientos, y por tanto, a la ciudadanía".