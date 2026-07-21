La UCV acoge por cuarto año el examen de acceso universitario ucraniano

La Universidad Católica de Valencia (UCV) vuelve a convertirse en el emblema de la multiculturalidad educativa. Por cuarto año consecutivo, el examen de acceso a la educación universitaria de Ucrania, llamado Prueba Nacional Multidisciplinar (NMT), se ha llevado a cabo en las aulas de la universidad valenciana. Casi 700 alumnos ucranianos han realizado la evaluación para conocer si podrán ingresar a las universidades ucranianas a distancia o a otras universidades extranjeras en países que reconozcan la homologación del título de educación secundaria presentado por los alumnos.

La iniciativa, impulsada por la ONG Damark cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, se ha desarrollado en diferentes convocatorias durante junio y julio, mismos meses en los que tiene lugar la prueba de acceso a nivel nacional. Una colaboración entre la UCV, el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania y el Centro Ucraniano de Evaluación de la Calidad de la Educación que este año ha obtenido su mayor número de participación con un total de 691 estudiantes. Una trayectoria que ha valido el agradecimiento de Lusia Zadorozhna hacia la universidad por acompañar a los estudiantes ucranianos "en uno de los momentos más importantes de su vida".

UCV, campus de Godella / Redacción Levante-EMV

Un reconocimiento para la universidad

La colaboración de la UCV con Damark significa más que realizar un simple examen. La colaboración de la ONG con la universidad valenciana es la muestra de la "estabilidad, confianza y compromiso con la educación" que representa la entidad educativa valenciana. Una garantía hacia los estudiantes que buscan acceder a una educación superior a pesar de que su mundo se haya visto completamente trastocado por el inicio de la guerra

Las instalaciones del centro de educación universitario han permitido la realización de la prueba en un entorno seguro, moderno y adaptado a las necesidades y requisitos técnicos establecidos por el gobierno ucraniano. La presidenta de la ONG ha afirmado que la realización del examen es "un ejemplo de solidaridad, responsabilidad social, cooperación internacional y apoyo constante" a algunas de las personas más desfavorecidas por la guerra, que siguen buscando la forma de progresar hacia el futuro pese al conflicto bélico que asola su país.

Noticias relacionadas

Alumnos realizando la NMT en la UCV / UCV

La prueba no solo permite a los estudiantes seguir conectados al sistema educativo de su país, sino también abre las puertas a nuevas opciones académicas en todo el mundo. Ya son más de 362 mil alumnos ucranianos los que estudian a distancia gracias a las posibilidades que ofrece la educación 'online' a pesar de residir en el extranjero, pero también pueden acceder a universidades de otros países que no sean el ucraniano. La NMT, que evalúa en tres asignaturas obligatorias -Lengua ucraniana, Matemáticas e Historia de Ucrania- y una opcional -Lengua Extranjera, Biología, Física, Química, Geografía o Literatura ucraniana-, no es una limitación para las personas que la realizan, sino una oportunidad para seguir ampliando las fronteras educativas.