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Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias
Aemet alerta de la llegada de un nuevo episodio de calor que podría dejar máximas de 44 grados en el interior de la provincia de Valencia
La Comunitat Valenciana afronta este martes 21 de julio una nueva jornada de calor extremo inmersa en la tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte del territorio, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 44 grados en algunos municipios de la provincia de Valencia; sin descartar la alerta de tormenta por el interior. Sigue en este directo las últimas noticias de la ola de calor y la previsión del tiempo.
Mar Navarro
Hasta 34 grados de máxima en la noche previa a la ola de calor
La Associació Valenciana de Meteorologia publica las localidades que han pasado una noche tórrida. Benimaurell ha sido el municipio que ha registrado 34 grados, la temperatura más alta recogida por Avamet a media noche. Al igual que por la zonas de Dénia y Xàbia, que destacan por los 30 grados que han anotado: considerada una de las temperaturas extremas alcanzadas a altas horas de la noche.
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