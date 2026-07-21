Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias

La Comunitat Valenciana afronta este martes 21 de julio una nueva jornada de calor extremo inmersa en la tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte del territorio, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 44 grados en algunos municipios de la provincia de Valencia; sin descartar la alerta de tormenta por el interior. Sigue en este directo las últimas noticias de la ola de calor y la previsión del tiempo.