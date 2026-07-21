Valencia amanece con tráfico lento este martes: 17 kilómetros de retenciones y avisos por niebla en algunos puntos
Un vehículo detenido en la A-7 en sentido Castellón provoca tráfico lento a la altura del bypass
Nueva jornada de tráfico intenso en los principales accesos a València. Desde primera hora de hoy, martes 21 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) notifica a primera hora de la mañana más de 17 kilómetros de retenciones en las carreteras de entrada y salida de la ciudad.
Uno de los puntos más afectados es la V-30, que registra tráfico muy lento a la altura de Xirivella y Mislata. La congestión también se extiende a la incorporación de la Ronda Norte en dirección al Puerto de València.
Las retenciones también afectan a la CV-35, a la altura de Sant Antoni de Benaixeve, y a la Pista de Silla (V-31), en el entorno de Beniparrell, donde el elevado volumen de vehículos, habitual a estas horas de la mañana, ralentiza la circulación. Además, en el bypass de la A-7, un vehículo detenido está generando nuevas retenciones en sentido Castellón.
A estas incidencias se suma un aviso por niebla en las comarcas de la Ribera Alta y la Costera, donde la DGT recomienda extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
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