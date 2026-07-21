Vaivén
Con ventiladores (como denuncia) en las Corts
Levante-EMV
No era un mercadillo, era la tribuna de las Corts, que esta tarde ha aparecido de una guisa especial, con un ventilador al lador del orador. No era porque se hubiera estropeado el aire acondicionado, sino por una denuncia política, mostrada con atrezzo, como suele ser cada vez más habitual en busca de repercusión mediática y en redes sociales. Así, en el debate de Presupuestos de la Generalitat para 2026, el portavoz de Educación del grupo socialista, José Luis Lorenz, ha denunciado la "irrisoria" aportación del Consell para climatizar las aulas con un ventilador a su lado.
¿Por qué el aparato? Porque, según ha dicho, la transferencia solo dará para comprar ventiladores como el que ha señalado, cual azafato de El precio justo. El objetivo del PSPV ha sido "ridiculizar una iniciativa del Consell que llega tarde, mal planificada (se hace recaer la responsabilidad en la dirección de los centros) y sin recursos suficientes".
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