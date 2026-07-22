Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenValldigna VerdaTurismo CabanyalPlayas Cullera
instagramlinkedin

Más de 28.700 migrantres ya cotizan en la comunitat Valenciana por la regularizacion

La ministra de migraciones, Elma Saiz, se reúne con patronal y sindicatos para explicar como avanza un proceso al que se han acogido más de 167.000 personas

La ministra de migraciones Elma Saiz se reúne con patronal y sindicatos en València

La ministra de migraciones Elma Saiz se reúne con patronal y sindicatos en València

Daniel Tortajada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mónica Ros

Mónica Ros

Una de las principales dudas que presenta el proceso de regularización extraordinaria es si las personas pueden trabajar con el documento que se denomina "de admisión a trámite", que incluye un NIE provisional.

Por ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido con patronal y sindicatos para resolver dudas, "desmentir bulos de la derecha" y explicar que sí, que ese documento es válido.

Noticias relacionadas

De hecho, más de 28.700 migrantes ya cotizan a la seguridad social tras conseguir un contrato gracias a este proceso de regularización que solicitaron más de 167.000 personas en la Comunitat Valenciana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  2. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  3. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  4. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  5. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  6. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
  7. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  8. La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad

Más de 28.700 migrantres ya cotizan en la comunitat Valenciana por la regularizacion

Más de 28.700 migrantres ya cotizan en la comunitat Valenciana por la regularizacion

Denuncian una plaga de cucarachas y hormigas en el hospital Militar Quart-Mislata que atiende a pacientes crónicos

Villena registra en plena ola de calor la temperatura nocturna más alta de la C.Valenciana: Varios municipios también superaron los 40ºC de madrugada

Villena registra en plena ola de calor la temperatura nocturna más alta de la C.Valenciana: Varios municipios también superaron los 40ºC de madrugada

Sin avances en la negociación educativa: los sindicatos critican que el aumento de 5.000 plazas "no es real"

Sin avances en la negociación educativa: los sindicatos critican que el aumento de 5.000 plazas "no es real"

Bétera inicia la reforma integral de la Casa de la Cultura y de los Mayores con una inversión cercana a 900.000 euros

Bétera inicia la reforma integral de la Casa de la Cultura y de los Mayores con una inversión cercana a 900.000 euros

La exportavoz del Consell admite que "la primera vez" que se habló de la dana fue la mañana del 29-O

La exportavoz del Consell admite que "la primera vez" que se habló de la dana fue la mañana del 29-O

Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias

Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias

La A-7 amanece con largas colas este miércoles: la DGT notifica más de 21 kilómetros de retenciones en Valencia

La A-7 amanece con largas colas este miércoles: la DGT notifica más de 21 kilómetros de retenciones en Valencia
Tracking Pixel Contents