Más de 28.700 migrantres ya cotizan en la comunitat Valenciana por la regularizacion

Una de las principales dudas que presenta el proceso de regularización extraordinaria es si las personas pueden trabajar con el documento que se denomina "de admisión a trámite", que incluye un NIE provisional.

Por ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido con patronal y sindicatos para resolver dudas, "desmentir bulos de la derecha" y explicar que sí, que ese documento es válido.

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De hecho, más de 28.700 migrantes ya cotizan a la seguridad social tras conseguir un contrato gracias a este proceso de regularización que solicitaron más de 167.000 personas en la Comunitat Valenciana.