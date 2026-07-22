Más de 28.700 migrantres ya cotizan en la comunitat Valenciana por la regularizacion
La ministra de migraciones, Elma Saiz, se reúne con patronal y sindicatos para explicar como avanza un proceso al que se han acogido más de 167.000 personas
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Una de las principales dudas que presenta el proceso de regularización extraordinaria es si las personas pueden trabajar con el documento que se denomina "de admisión a trámite", que incluye un NIE provisional.
Por ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido con patronal y sindicatos para resolver dudas, "desmentir bulos de la derecha" y explicar que sí, que ese documento es válido.
De hecho, más de 28.700 migrantes ya cotizan a la seguridad social tras conseguir un contrato gracias a este proceso de regularización que solicitaron más de 167.000 personas en la Comunitat Valenciana.
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