La A-7 amanece con largas colas este miércoles: la DGT notifica más de 21 kilómetros de retenciones en Valencia
La V-30, el bypass de la A-7 concentran las principales retenciones de la mañana, mientras un vehículo detenido en la CV-500 dificulta la circulación
Una nueva jornada de congestión del tráfico en las principales carreteras del área metropolitana de Valencia. Desde primera hora de este miércoles 22 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) notifica ya más de 21 kilómetros de tramos con tráfico denso en los accesos a la ciudad y en varias vías del litoral, donde el aumento de desplazamientos por la temporada veraniega complican el tráfico de hoy.
Entre las carreteras más afectadas, la V-30 vuelve a ser uno de los puntos más afectados, con circulación lenta a la altura de Mislata, mientras que la Ronda Norte, en dirección al Puerto de València, también presenta las habituales complicaciones durante la hora punta.
A estas retenciones se suma el bypass de la A-7, donde el tráfico es especialmente denso a la altura de Museros, en sentido Alicante, con una congestión que registra a primera hora de la mañana y, según los datos de la DGT, unos nueve kilómetros de congestión.
Las dificultades también se trasladan a la costa. En la CV-500, un vehículo detenido está provocando largas retenciones en una de las carreteras más utilizadas para acceder a las playas del sur de València.
El incremento de población en las zonas litorales durante el mes de julio está aumentando la intensidad del tráfico en este corredor, especialmente en las primeras horas del día dónde conciden la gente que va a trabajar y los que quieren acceder a las playas.
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