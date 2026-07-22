Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta

España está atravesando los últimos años cambios meteorológicos muy significativos; y esta semana vuelve el intenso calor a la Comunitat Valenciana en forma de ola de calor, este es ya el tercer período de calor extremo del verano. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio tórrido que comenzó este martes 21 se prolongará hasta el jueves 23; tres jornadas en las que la temperatura rebasará los 40 grados.

Esta nueva ola de calor se debe a la intromisión de una masa de aire cálido y seco, acompañado de polvo en suspensión, sobre todo al sureste de la península y Baleares. Se alcanzan valores tan elevados a causa de la combinación de este fenómeno con las temperaturas naturales en esta época del año. La calima, al igual que la nubosidad y una alta intensidad de viento estarán presentes, son factores a tener en cuenta respecto a la duración de la ola de calor. Al igual que las noches extremadamente cálidas que se incluyen en este episodio, estas convergen con los valores máximos diurnos que pueden prolongarse hasta el fin de semana.

El jueves será el día más crítico

El punto álgido del episodio se espera mañana jueves; Aemet eleva a nivel rojo por una previsión de 42 grados especialmente en los municipios del litoral sur de València y Alacant; en esta última se esperan tormentas de granizo y fuertes ventiscas.

Alerta roja en zonas de València y Alacant / AEMET

Por otro lado, el resto de la Comunitat Valenciana continuará en alerta naranja con temperaturas que rozarán los 42 grados, umbral de nivel rojo; por la zona del interior de Alacant se auguran borrascas con presencia de granizo y rachas de viento a gran velocidad. Pero, Aemet, de momento, no contempla que Castelló ronde las temperaturas que impliquen activar un aviso, tanto para hoy como para mañana.

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