Altas temperaturas
Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
La alerta extrema permanecerá activa mañana desde las 12 del mediodía hasta las 20 de la noche
Sigue la última hora de la tercera ola de calor en la C.Valenciana
España está atravesando los últimos años cambios meteorológicos muy significativos; y esta semana vuelve el intenso calor a la Comunitat Valenciana en forma de ola de calor, este es ya el tercer período de calor extremo del verano. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio tórrido que comenzó este martes 21 se prolongará hasta el jueves 23; tres jornadas en las que la temperatura rebasará los 40 grados.
Esta nueva ola de calor se debe a la intromisión de una masa de aire cálido y seco, acompañado de polvo en suspensión, sobre todo al sureste de la península y Baleares. Se alcanzan valores tan elevados a causa de la combinación de este fenómeno con las temperaturas naturales en esta época del año. La calima, al igual que la nubosidad y una alta intensidad de viento estarán presentes, son factores a tener en cuenta respecto a la duración de la ola de calor. Al igual que las noches extremadamente cálidas que se incluyen en este episodio, estas convergen con los valores máximos diurnos que pueden prolongarse hasta el fin de semana.
El jueves será el día más crítico
El punto álgido del episodio se espera mañana jueves; Aemet eleva a nivel rojo por una previsión de 42 grados especialmente en los municipios del litoral sur de València y Alacant; en esta última se esperan tormentas de granizo y fuertes ventiscas.
Por otro lado, el resto de la Comunitat Valenciana continuará en alerta naranja con temperaturas que rozarán los 42 grados, umbral de nivel rojo; por la zona del interior de Alacant se auguran borrascas con presencia de granizo y rachas de viento a gran velocidad. Pero, Aemet, de momento, no contempla que Castelló ronde las temperaturas que impliquen activar un aviso, tanto para hoy como para mañana.
Pilar Olaya
Siguen cerradas las playas de El Puig y la Pobla de Farnals hasta reparar el colector que ocasionó el vertido
Las playas de El Puig de Santa Maria y la Pobla de Farnals permanecen cerradas al baño un día más como medida de precaución mientras continúan los trabajos para reparar el colector averiado que ha provocado el vertido de aguas fecales y el deterioro de la calidad del agua.
Mar Navarro
Aemet activa el aviso rojo en la Comunitat Valenciana: máximas de 42 grados y alerta por tormenta
España está atravesando los últimos años cambios meteorológicos muy significativos; y esta semana vuelve el intenso calor a la Comunitat Valenciana en forma de ola de calor, este es ya el tercer período de calor extremo del verano. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio tórrido que comenzó este martes 21 se prolongará hasta el jueves 23; tres jornadas en las que la temperatura rebasará los 40 grados.
Mar Navarro
Villena registra en plena ola de calor la temperatura nocturna más alta de la C.Valenciana: Varios municipios también superaron los 40ºC de madrugada
La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta amarilla a toda la provincia de València y parte de Alacant, litoral sur e interior. Anoche se volvieron a disparar las temperaturas, registrándose en el sureste de la provincia capital un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.
Mar Navarro
Aemet activa la alerta naranja en gran parte del país
En este segundo día de la tercera ola de calor del verano, las condiciones meteorológicas se han intensificado por lo que se declara el nivel naranja. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que en una gran área de la península y baleares el termometro ronde los 39 y 42 grados; además, en el tercio oriental peninsular el calor extremo incluirá tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.
Mar Navarro
Aviso por tormentas en las provincias de València y Castelló
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que las tormentas que han activado la alerta amarilla se esperan alrededor de las 15:00 de hoy miércoles. Estas se prevén por la zona del norte de Castelló y la provincia capital.
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