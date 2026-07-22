Sin avances en la negociación educativa: los sindicatos critican que el aumento de 5.000 plazas "no es real"

Las controversias entre el sector docente y la Conselleria continúan. La Mesa Sectorial que buscaba llegar a un primer acuerdo sobre el aumento de plazas de trabajo en los colegios e institutos públicos no ha terminado con ninguna conclusión positiva para ninguno de los dos lados. Los sindicatos de Educación STEPV, CCOO, ANPE y CSIF han criticado que la negociacion ha sido "una nueva pérdida de tiempo" y que el anuncio del aumento de plazas "no es un incremento real", ya que la Conselleria ha comenzado las negociaciones manteniendo las 5.000 plazas anunciadas como un número inamovible.

UN PROFESOR SE CUELGA DE UN PUENTE COMO PROTESTA PARA PEDIR RETOMAR LAS NEGOCIACIONES CON EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT JUANFRAN PEREZ LLORCA, / AXEL ALVAREZ

El aumento real tan solo supone una diferencia de 2.200 plazas. El sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, STEPV (Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià), ha comunicado que en el incremento previsto de 5.000 puestos de trabajo ya se incluyen las 2.800 plazas previstas para atender la matrícula sobrevenida de alumnado. Un aumento de plazas insuficiente para los sindicatos, que han criticado la gestión de la Conselleria respecto a las nuevas posiciones anunciadas. "El incremento real es de 2.200 puestos de trabajo, insuficiente para atender las necesidades de los centros educativos", han apuntado los sindicatos, que también han criticado la falta de un calendario de aplicación por parte de la administración pública. Un documento que sí que se encontraba en la última negociación realizada durante la huelga

Los sindicatos han hablado

CCOO (Comisiones Obreras) ha lamentado que la Administración "establece las reglas del juego de la mesa sectorial afirmando que el techo de 5.000 plazas no se puede aumentar por el hecho que la Conselleria de Hacienda no lo permite". Un problema que muestra la falta de efectivos que tiene el sector de la educación en los últimos años y que Conselleria no soluciona de forma natural. "No se aporta una memoria económica, un calendario completo de implantación, una distribución territorial y por centros ni una garantía suficiente sobre el carácter estructural de los puestos", ha afirmado el sindicato, que no quiere aceptar el "techo" que propone la Conselleria sin antes conseguir una mejora necesaria y solictada tanto por el profesorado como por las familias.

Por su parte, el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha puesto el foco en las nuevas plazas a medias jornadas, un hecho que dificulta la adaptación rápida y la consolidación de estos nuevos puestos como parte de la "plantilla estructural" que en un futuro pueda ofertarse. La central sindical ha resaltado que las plazas vinculadas al aumento de alumnos para el próximo curso escolar no deben formar parte de la negociación, sino ser consideradas plazas extra a la hora de contar las 5.000 plazas prometidas.

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De igual forma, el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) ha valorado esta negociación como un intento de alcanzar un acuerdo "condicionado por el techo marcado por Hacienda" y no por las carencias que presentan los centros educativos. También ha coincidido con el resto de asociaciones de trabajadores en que el incremento no es real, sino que "más de la mitad de los puestos (56 %) es un crecimiento natural de personal y no un incremento adicional" que se aplique a las necesidades que tiene el sistema educativo valenciano.