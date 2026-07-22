La exportavoz del Consell admite que "la primera vez" que se habló de la dana fue la mañana del 29-O

La que fuera portavoz del Consell y consellera de Hacienda durante la dana, Ruth Merino, es una de las últimas figuras de renombre en pasar a declarar ante la jueza de la dana antes de las vacaciones de agosto. Merino, actual secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea del Gobierno Valenciano, ha asegurado que "la primera vez que se habla sobre la dana a los consellers" fue la mañana de aquel 29 de octubre, sobre las nueve y cuarto.

La testigo ha situado en esa franja horaria el arranque de las comunicaciones internas sobre la emergencia, después de que el president, Carlos Mazón, trasladara datos a todos los consellers a través del chat del Consell "sobre las 9.00 horas". Merino ha negado además haber mantenido contacto previo con Mazón u otros consellers en los días anteriores.

La consellera ha negado que el Gobierno autonómico adoptara ningún acuerdo formal sobre la dana antes de su comparecencia pública aquella mañana. "Como acuerdo no", ha respondido al ser preguntada por si se adoptó alguna decisión en el Consell. "En la rueda de prensa contaba los acuerdos adoptados y ese día también hablé sobre la situación meteorológica, y trasladé los datos que se me había trasladado", ha explicado, situando esa comparecencia "sobre las 11.30". "No se adoptó ningún acuerdo como tal en el Consell", ha insistido.

Preguntada por el origen de los datos que trasladó en rueda de prensa, Merino ha admitido no recordar su procedencia exacta: "No recuerdo qué datos". Sí ha señalado a la consellera Pradas como su principal fuente. "Se me dieron datos verbalmente. En la preparación de la rueda de prensa junto con mi equipo reunimos los documentos del chat y fuimos refundiendo lo que teníamos", ha explicado la exportavoz.

Interrogada por el chat de consellers que aportó la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha confirmado que había archivos adjuntos que se ha mostrado dispuesta a entregar. "Inconveniente no tengo, no sé si las cosas en las que hay otras personas puedo aportarlo", ha asegurado, para explicar que los miembros de ese grupo eran "todos los miembros del Consell" junto al 'núcleo duro de Mazón: su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico Cayetano García y el asesor Santiago Lumbreras.

Se enteró de la gravedad a las 20 horas

Cabe recordar que en ese mismo chat, a las 13.05 horas, Pradas avisó que se había declarado la alerta hidrológica en el Poyo y en el río Magro, pero Merino ha dicho que no habló con ella de este tema. Aquella jornada, según ha dicho, estuvo focalizada en la elaboraciónd e los Presupuestos, que se tenían que presentar en los días siguientes.

Así pues, se enteró de la celebración del Cecopi por la tarde a través de la prensa. "No sabía que se iba a enviar el ES Alert", ha declarado, aunque ha insistido en que lo habitual en una emergencia es que la Conselleria competente canalice la comunicación. En ese sentido, ha recalcado que no fue consciente de la gravedad de la situación hasta las 20 horas y que nunca se planteó cancelar ningún acto.

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Esa tarde, envió un mensaje a Cuenca, sobre las 16 horas, acerca de una obra que se iba a incluir en los Presupuestos. Pero Merino ha insistido en que "nunca nadie" le dijo que no molestara al entonces president sino que aquello era "un tema que trataba" con Cuenca.