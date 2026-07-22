Ola de calor
Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy
El aviso rojo de peligro para la salud de Sanidad afecta a casi 100 municipios
La Comunitat Valenciana se enfrenta esta semana al pico de su tercera ola de calor según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Se espera que entre el jueves y el viernes se alcancen sensaciones térmicas de hasta 46 ºC en municipios del interior y litoral valenciano, aunque ya han habido noches en las que numerosas localidades han pasado los 40º C como Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, la Canyada, Ayora, Casas Bajas y Banyeres de Mariola.
Ante los avisos por calor, la Consellería de Sanidad ha facilitado una lista de municipios para hoy según el nivel estimado de riesgo para la salud en el que se encontrarían, basándose en las predicciones disponibles, para que se extreme la precaución:
Riesgo rojo (alto)
El Baix Maestrat
- Castell de Cabres
- Pobla de Benifassà (La)
El Camp de Túria
- Casinos
- Loriguilla
El Rincón de Ademuz
- Ademuz
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Castielfabib
- Puebla de San Miguel
- Torrebaja
- Vallanca
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
- Algueña
- Elda
- Monòver / Monóvar
- Petrer
- Pinoso / Pinós (El)
- Romana (La)
Els Ports
- Castellfort
- Cinctorres
- Forcall
- Herbers
- Mata de Morella (La)
- Morella
- Olocau del Rey
- Palanques
- Portell de Morella
- Todolella
- Vallibona
- Villafranca del Cid / Vilafranca
- Villores
- Zorita del Maestrazgo
La Hoya de Buñol
- Siete Aguas
La Plana de Utiel-Requena
- Camporrobles
- Caudete de las Fuentes
- Chera
- Fuenterrobles
- Requena
- Sinarcas
- Utiel
- Venta del Moro
- Villargordo del Cabriel
L'Alacantí
- Torre de les Maçanes (La) / Torremanzanas
- Xixona/Jijona
L'Alcoià
- Alcoi / Alcoy
- Banyeres de Mariola
- Benifallim
- Castalla
- Ibi
- Onil
- Penàguila
- Tibi
L'Alt Maestrat
- Ares del Maestrat
- Benassal
- Catí
- Torre d'en Besora (La)
- Vilar de Canes
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
- Beneixama
- Biar
- Camp de Mirra (El)/Campo de Mirra
- Cañada
- Salinas
- Sax
- Villena
Los Serranos
- Alpuente
- Andilla
- Aras de los Olmos
- Benagéber
- Bugarra
- Calles
- Chelva
- Chulilla
- Domeño
- Gestalgar
- Higueruelas
- Losa del Obispo
- Sot de Chera
- Titaguas
- Tuéjar
- Villar del Arzobispo
- Yesa (La)
El número de comarcas alertadas por el riesgo para la salud queda en 12 comarcas con 97 de sus municipios prevenidos ante el calor extremo que se anticipa para el resto de la semana en la Comunitat Valenciana.
El riesgo naranja (riesgo medio) por su parte se despliega hoy por 15 comarcas y hasta 268 municipios, entre los que se encuentran ya algunos prevenidos por el alto riesgo (rojo) como l'Alacantí, el Vinapoló Mitjà/ el Vinalopó Medio y la Hoya de Buñol.
Riesgo naranja (medio)
La Safor
- Ador
- Alfauir
- Almiserà
- Almoines
- Alqueria de la Comtessa (L')
- Barx
- Bellreguard
- Beniarjó
- Benifairó de la Valldigna
- Beniflá
- Benirredrà
- Castellonet de la Conquesta
- Daimús
- Font d'en Carròs (La)
- Gandia
- Guardamar de la Safor
- Llocnou de Sant Jeroni
- Miramar
- Oliva
- Palma de Gandía
- Palmera
- Piles
- Potries
- Rafelcofer
- Real de Gandia (El)
- Ròtova
- Simat de la Valldigna
- Tavernes de la Valldigna
- Vilallonga/Villalonga
- Xeraco
- Xeresa
La Vall d'Albaida
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Albaida
- Alfarrasí
- Atzeneta d'Albaida
- Bellús
- Beniatjar
- Benicolet
- Benigànim
- Benissoda
- Benissuera
- Bocairent
- Bufali
- Bèlgida
- Carrícola
- Castelló de Rugat
- Fontanars dels Alforins
- Guadasséquies
- Llutxent
- Montaverner
- Montitxelvo/Montichelvo
- Olleria (L')
- Ontinyent
- Otos
- Palomar (El)
- Pinet
- Pobla del Duc (La)
- Quatretonda
- Rugat
- Ràfol de Salem
- Salem
- Sempere
- Terrateig
L'Alacantí
- Agost
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Busot
- Campello (El)
- Mutxamel
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
El Baix Segura / La Vega Baja
- Albatera
- Algorfa
- Almoradí
- Benejúzar
- Benferri
- Benijófar
- Bigastro
- Callosa de Segura
- Catral
- Cox
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Formentera del Segura
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Jacarilla
- Montesinos (Los)
- Orihuela
- Pilar de la Horadada
- Rafal
- Redován
- Rojales
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Torrevieja
El Baix Vinalopó
- Crevillent
- Elx/Elche
- Santa Pola
El Comtat
- Agres
- Alcoleja
- Alcosser
- Alfafara
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar (L')
- Balones
- Benasau
- Beniarrés
- Benilloba
- Benillup
- Benimarfull
- Benimassot
- Cocentaina
- Fageca
- Famorca
- Gaianes
- Gorga
- Millena
- Muro de Alcoy
- Orxa (L')/Lorcha
- Planes
- Quatretondeta
- Tollos
El Valle de Cofrentes-Ayora
- Ayora
- Cofrentes
- Cortes de Pallás
- Jalance
- Jarafuel
- Teresa de Cofrentes
- Zarra
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
- Aspe
- Fondó de les Neus (El)/Hondón de las Nieves
- Hondón de los Frailes
- Monforte del Cid
- Novelda
La Canal de Navarrés
- Anna
- Bicorp
- Bolbaite
- Chella
- Enguera
- Millares
- Navarrés
- Quesa
La Costera
- Alcúdia de Crespins (L')
- Barxeta
- Canals
- Cerdà
- Estubeny
- Font de la Figuera (La)
- Genovés (El)
- Granja de la Costera (La)
- Llanera de Ranes
- Llocnou d'en Fenollet
- Llosa de Ranes (La)
- Moixent/Mogente
- Montesa
- Novetlè
- Rotglà i Corberà
- Torrella
- Vallada
- Vallés
- Xàtiva
La Hoya de Buñol
- Dos Aguas
- Macastre
La Marina Alta
- Alcalalí
- Atzúbia (L')
- Beniarbeig
- Benidoleig
- Benigembla
- Benimeli
- Benissa
- Calp
- Castell de Castells
- Dénia
- Gata de Gorgos
- Llíber
- Murla
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Poble Nou de Benitatxell (El)/Benitachell
- Poblets (Els)
- Ràfol d'Almúnia (El)
- Sagra
- Sanet y Negrals
- Senija
- Teulada
- Tormos
- Vall d'Alcalà (La)
- Vall d'Ebo (La)
- Vall de Gallinera (La)
- Vall de Laguar (La)
- Verger (El)
- Xaló
- Xàbia/Jávea
La Marina Baixa
- Alfàs del Pi (L')
- Altea
- Beniardà
- Benidorm
- Benifato
- Benimantell
- Bolulla
- Callosa d'en Sarrià
- Castell de Guadalest (El)
- Confrides
- Finestrat
- Nucia (La)
- Orxeta
- Polop
- Relleu
- Sella
- Tàrbena
- Vila Joiosa (La)/Villajoyosa
La Ribera Alta
- Alberic
- Alcàntera de Xúquer
- Alcúdia (L')
- Alfarb
- Algemesí
- Alginet
- Alzira
- Antella
- Beneixida
- Benifaió
- Benimodo
- Benimuslem
- Carcaixent
- Carlet
- Catadau
- Cotes
- Càrcer
- Gavarda
- Guadassuar
- Llombai
- Manuel
- Massalavés
- Montroi/Montroy
- Pobla Llarga (La)
- Rafelguaraf
- Real
- Sant Joanet
- Sellent
- Senyera
- Sumacàrcer
- Tous
- Villanueva de Castellón
- Énova (L')
La Ribera Baixa
- Albalat de la Ribera
- Almussafes
- Benicull de Xúquer
- Corbera
- Cullera
- Favara
- Fortaleny
- Llaurí
- Polinyà de Xúquer
- Riola
- Sollana
- Sueca