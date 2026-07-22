Morant, sobre las cuentas de Llorca: "Son las peores de la historia, de recortes y racistas"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha denunciado este miércoles tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 que la Comunitat Valenciana será "el primer territorio donde se aplicará la llamada prioridad nacional", una medida que, ha advertido, "rompe el principio de igualdad y excluye a miles de personas que forman parte de la sociedad valenciana". Según la socialista, se trata de “los peores presupuestos de la historia de la Comunitat Valenciana, de recortes y racistas” y ha añadido que “son unas cuentas que combinan recortes en los servicios públicos con medidas que fomentan la discriminación".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha asegurado que es "un mal día para la Comunitat Valenciana porque el Consell ha decidido dejar de considerar valencianos a quienes viven, trabajan, estudian y contribuyen cada día a esta tierra únicamente por su origen" y ha subrayado que "nuestra sociedad es solidaria, inclusiva y acogedora”: “Es la sociedad que abrió las puertas a quienes huían de la guerra en Ucrania y que también acoge a quienes escapan del horror en Gaza. Este Consell no representa esos valores", ha lamentado.

Como ya advirtió hace unos días, Morant ha institido en que el PSPV y el Gobierno de España analizarán el alcance jurídico de la denominada "prioridad nacional" para comprobar si vulnera el principio constitucional de igualdad. Según ha explicado, "si supone una discriminación entre ciudadanos" el Ejecutivo lo elevará al Tribunal Constitucional "porque la Constitución no permite un trato desigual". Además, ha remarcado que “los problemas de la Comunitat Valenciana no los provocan los inmigrantes, sino los recortes del PP" en Sanidad, Educación, servicios sociales y vivienda.

Finalmente, la también ministra ha defendido que “existe una alternativa basada en el refuerzo de los servicios públicos” y ha puesto en valor la propuesta presupuestaria presentada por el PSPV como una alternativa "realista y viable" para mejorar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades. Esta propuesta parte del aumento de recursos que ofrece el Gobierno a través de la reforma del modelo de financiación, que supondría 3.669 millones más al año pero que el PP valenciano, en sintonía con la consigna de Génova, rechaza.

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"El problema es este Consell, pero también existe una alternativa. Los socialistas ya la hemos presentado y seguiremos trabajando para que la Generalitat vuelva a representar a todos los valencianos y valencianas, sin excluir a nadie", ha añadido Morant, que ha ligado la negativa de Llorca a negociar ese aumento de la financiación a su "fragilidad" orgánica.