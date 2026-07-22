Morant marca las primeras distancias con Zapatero tras ser señalado por Julio Martínez

La ministra del Gobierno y líder del PSPV, Diana Morant, ha acudido este miércoles a las Corts para presenciar el pleno en el que PP y Vox han aprobado los presupuestos de 2026, los primeros de Pérez Llorca como president y los primeros también que incluyen la "prioridad nacional". Además de cargar contra unas cuentas "racistas" y con "recortes", la líder socialista ha empezado a marcar distancias con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien hasta este miércoles había defendido a capa y espada, incluso ante las novedades judiciales (y las nuevas imputaciones) que han ido surgiendo.

Ese tono ha dado un giro hoy, cuando Morant ha esquivado señalar si mantiene su confianza en la "inocencia" de Zapatero: "Hoy me voy a centrar en la Comunitat Valenciana", ha respondido la socialista, que sí que ha destacado el legado del expresidente, quien según ella "será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y del derecho a la dependencia". Morant ha añadido que "desde luego" sigue "defendiendo" las diferencias entre ese estilo de política y la que "siguen siendo los nostálgicos del franquismo".

El giro "repentino" de Martínez

Cuestionada por si cree que Zapatero está tardando en dar explicaciones sobre su patrimonio y sobre las joyas que se hallaron en su despacho, Morant ha replicado: "El señor Zapatero está sometido a un proceso judicial y yo no voy a entrar a valorar ni la estrategia de defensa del señor Zapatero, ni tampoco la estrategia de defensa repentina que hemos visto de Julio Martínez".

Y preguntada por si mantiene las declaraciones que realizó sobre una posible implicación de Estados Unidos en el caso, ha remarcado que ella nunca dijo que "es una conspiración orquestada por Donald Trump", sino que le parece que hay "casualidades que son sospechosas".

"Y una de ellas es que Donald Trump tiene una inquina particular con nuestro país y con nuestro presidente [Pedro Sánchez], y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones –ha argumentado–. Y no deja de ser casual que hayan llegado informaciones contra el presidente Zapatero obtenidas por clonar un móvil a un ciudadano venezolano justamente cuando el Gobierno de España ha defendido la paz frente al genocidio y frente a la guerra de Estados Unidos contra Irán. En definitiva, esas cosas tienen sus consecuencias".

Cierre de filas con Mascarell

Con quien sí ha cerrado filas Morant ha sido con su secretario de Organización en el PSPV, Vicent Mascarell, después de que un juzgado haya ordenado abrirle juicio oral por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en València, que fue vandalizada en julio del pasado año. Además, la socialista ha exigido "garantías procesales", considerando que tampoco es "casual" que un juez "abra un juicio sin responder a las alegaciones de la justicia". "Hay casos que generan desconfianza en la justicia", ha añadido.

Morant ha señalado que hay declaraciones como las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "llamando hijo de puta al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, o como las del secretario general del PP, Miguel Tellado, "diciendo que el presidente se tendría que ir de este país en un maletero" o que los socialistas deberían "estar en una fosa" que demuestran que "el odio que se inocula y se traslada a la calle".

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En ese sentido, ha proclamado su "total apoyo, absoluto y firme a Vicent Mascarell por denunciar el acoso que está recibiendo el Partido Socialista por parte del Partido Popular". "Hemos tenido 40 sedes en la Comunitat Valenciana que han sido vandalizadas y eso no es casualidad: es fruto del odio", ha denunciado.