Un estudio revela que ocho de cada cien valencianos tienen ideas suicidas

La salud mental sigue siendo un tema que hoy en día provoca debate y opiniones controvertidas. Muchas personas siguen pensando que ir al psicólogo es sinónimo de estar loco, cuando la realidad es otra muy diferente. Miles de personas buscan volver a encontrar un sentido a una vida que ven vacía cuando ocurre una desgracia que consideran suficientemente fuerte como para tener un impacto grave, pero sienten el miedo y el prejuicio social de necesitar ayuda con su salud mental. No extraña que, cuando salen los estudios reales, ocho de cada cien valencianos hayan tenido ideas suicidas, unas cifras que, pese a mejorar el resultado de 2021, siguen preocupando a la población.

El informe realizado por la varios investigadores de la Facultad Padre Ossó junto con la Universidad de Oviedo coloca a la Comunitat Valenciana en tercera posición de las CCAA que más tasa de ideación suicida presentan, tan solo por detrás de Asturias, con un 9'97 %, que también es la comunidad con más autólisis consumadas, y de Navarra, con un 8'48 %, ambas muy por encima de la media española que se mantiene en un 5'4 por ciento, según afirma un informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada). Un estudio que se coloca como el primero con una muestra representativa de la población española. Por el otro extremo se encuentran La Rioja (2,30 %), Castilla La Mancha (2,49 %) y Cataluña (3,39 %) como las comunidades con menor cantidad de personas que presenten una tendencia suicida.

Motivos para acabar con una vida

La cifra aumenta considerablemente al tratarse de personas en situación de exclusión social. Casi quince de cada cien personas en esta circunstancia reconocen haber tenido ideas de este estilo, en contraposición del 3'5 % de población que reconoce haber tenido problemas de este estilo fuera de encontrarse en esta posición. Factores como los problemas económicos, el déficit en las condiciones de la vivienda en la que se habita, el conflicto y abandono social son algunos de los factores que más impulsan a los pensamientos de autólisis.

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La noción suicida tiende a aparecer de manera más frecuente entre las mujeres, mientras que son los hombres quienes consuman más esas ideas pese a presentar una cantidad de intenciones de quitarse la vida considerablemente inferior. Esta misma serie de ideas está más presente entre los jóvenes de menos de 30 años y disminuyen conforme avanza la edad hasta alcanzar el pico más bajo a partir de los 65 años (3'4 %). Una tendencia completamente opuesta a la de los suicidios llevados a cabo, que aumentan a partir de los 30 años.