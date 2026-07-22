PP y Vox normalizan su discrepancia con la AVL y dejan listos los presupuestos de Llorca

De las más de 100 enmiendas que Vox presentó a los presupuestos del Consell de Juanfran Pérez Llorca, el PP aceptó todas menos una, la que aplicaba un nuevo recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a quien los voxistas han situado en el disparadero desde hace tiempo. Ante esa elevadísima tasa de éxito y pese a que Vox ha mantenido la presión sobre los populares hasta las puertas de la votación definitiva en las Corts, ambas formaciones han quitado hierro a ese desencuentro durante la jornada previa y las cuentas saldrán adelante este miércoles con los votos de los socios y sin esa nueva reducción de fondos a la Acadèmia, a quien ambos partidos ya retiraron un 25 % de sus recursos en las anteriores cuentas, negociadas todavía con Carlos Mazón como president.

Podría decirse que PP y Vox se han puesto de acuerdo hasta en su único desacuerdo. Vox reclamaba reducir la partida de gastos de personal de la institución normativa del valenciano en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales en otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la proponía destinar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

Pero el PP de Pérez Llorca no ha querido transigir también en este punto, el único con el que el jefe del Consell ha exhibido ciertas discrepancias públicas con los de Santiago Abascal. Así, sin levantar demasiado la voz, el síndic del PP, Nando Pastor, anticipó este martes antes del arranque del pleno en el que se han debatido las enmiendas que su grupo mantenía "la misma postura" que la defendida durante el trámite parlamentario, en la que se opuso al recorte.

Una postura que posteriormente no defendió el diputado encargado de hacerlo, Vicente Betoret. El PP renunció a hacer su turno de réplica anoche en las Corts a un José María Llanos, síndic de Vox, que acusó a los populares de "cobardes" por negarse a retirar más fondos a una entidad "traidora".

Vox saca pecho de su influencia

Pese a las palabras gruesas, los voxistas tampoco han querido hacer 'casus belli' de este asunto pese a asegurar que estaba "pactado" con el PP. Mantendrán su apoyo a las cuentas del Consell, que "tienen mucho de Vox" según ha presumido Llanos. Tras incluir la "prioridad nacional" en las primeras cuentas de un gobierno autonómico, lograr un nuevo recorte a sindicatos y otras medidas que entroncan con su batalla cultural, Llanos ha asegurado que no van a dejar a los valencianos "sin unos presupuestos que son buenos para la ciudadanía por una enmienda". Especialmente, ha recalcado, cuando "Vox ha conseguido el apoyo del PP en la inmensa mayoría de enmiendas".

Con todo, ha anticipado que Vox no retirará esta iniciativa y la mantendrá viva hasta la votación. "Si el PP quiere ser valiente y defender la singularidad de nuestra lengua, lo tiene fácil", ha señalado Llanos retando a los populares a "abandonar la cobardía" y "reconocer su error" de haberse opuesto a ese nuevo recorte de fondos a la AVL.

El PP subraya las diferencias con Sánchez...

Así, salvo sorpresa mayúscula, PP y Vox han dejado tras el debate de este martes todo listo para la aprobación de los primeros presupuestos de Pérez Llorca al frente de la Generalitat, que tendrán apenas unos meses de vida pero que, con alta probabilidad, serán prorrogados tras el parón estival ante la dificultad de volver a pactar con Vox a las puertas de las elecciones.

Unas cuentas que consolidan esa alianza y permiten al PP valenciano marcar distancias con el Gobierno central. Pastor ha reivindicado que Pérez Llorca "cumple" frente al presidente Pedro Sánchez, que lleva tres años sin presentar cuentas del Estado a pesar de que "en el consejo de Ministros se sientan dos valencianos", Arcadi España (Hacienda) y Diana Morant (Ciencia y Universidades). "Ocho meses después [de la investidura de Llorca], estos presupuestos confirman que teníamos candidato, programa de gobierno y mayoría parlamentaria", ha aseverado.

...y la izquierda la interinidad de Llorca

La sintonía entre PP y Vox ha servido también para tumbar todas las enmiendas de la izquierda, más de 5.000. PSPV y Compromís esperan resignados a que el rodillo de la derecha les vuelva a pasar por encima este miércoles en las Corts. José Muñoz (PSPV) ha vuelto a criticar las cesiones de Llorca en estos presupuestos, que convierten al popular en "el primer presidente en aplicar el 'apartheid" de la 'prioridad nacional' para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales. "Este PP solo habla con Vox y con Abascal", ha denunciado tras recordar que no se ha aceptado ninguna propuesta del grupo socialista.

Joan Baldoví (Compromís) ha reiterado por su parte que estos presupuestos reflejan "la necesidad de Llorca de reivindicarse ante el PP de Madrid" en lugar de responder a las necesidades de los valencianos. Además, considera que la Comunitat Valenciana vuelve a ser el territorio donde "el PP claudica de la manera más clamorosa ante el ideario de Vox", lo que ve como un "pecado" original.

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El diputado de Compromís Carles Esteve ha añadido que su grupo no espera que haya más cambios durante el debate de presupuestos, al tiempo que ha acusado a Llorca de ser un 'president' "absolutamente intrascendente" y, a su juicio, incapaz de resolver las reivindicaciones de sectores como los docentes o los sanitarios, que amenazan con reactivar sus protestas tras el verano.