El proyecto Competencias Digitales +60 forma a más de 400 personas mayores en la Comunitat Valenciana
El proyecto impulsado por Red.es y la Fundación «la Caixa» pretende reducir la brecha digital que afecta a este colectivo y favorecer su autonomía en un entorno cada vez más digitalizado
Realizar un trámite por Internet, gestionar el correo electrónico o pedir una cita médica con el móvil son tareas cotidianas que, en una sociedad cada vez más digitalizada, todavía suponen una dificultad para muchas personas mayores.
Con el objetivo de reducir esta brecha y reforzar la autonomía de las personas mayores de 60 años, la Fundación ”la Caixa” ha desarrollado el proyecto Competencias Digitales +60, una iniciativa impulsada por Red.es en el marco de Generación D y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea.
La iniciativa, desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta, se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores y organizados en tres grandes bloques temáticos: entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación, y redes sociales. Entre todas las propuestas, el taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por Internet, lo que refleja la necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día, como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea.
Las casi 22.000 personas participantes tenían entre 60 y 96 años y representaban de forma equilibrada las diferentes franjas de edad, aunque destaca la elevada participación de personas mayores de 76 años, que constituían el 29,4 % del total. Asimismo, cuatro de cada diez participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.
Apoyo integral y sostenido de las personas mayores
Muchas de las personas mayores que han participado en la formación han incorporado a su vida cotidiana herramientas digitales que les permiten desenvolverse con mayor seguridad e independencia en ámbitos como la movilidad, el ocio, la comunicación con familiares o la realización de gestiones administrativas.
En la Fundación ”la Caixa”, con una amplia experiencia en el acompañamiento de este colectivo a través de su programa de Personas Mayores, señalan que el proyecto ha ido más allá de la adquisición de habilidades digitales y ha contribuido a reforzar la autonomía personal, favorecer la inclusión y crear nuevos vínculos sociales entre las personas participantes.
Para la Fundación ”la Caixa”, reducir la brecha digital de las personas mayores constituye una herramienta clave para facilitar su inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada.
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