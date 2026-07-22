El PSPV acusa a Rovira de hacer una 'peineta' al portavoz socialista
Varios diputados aseguran haber presenciado el gesto despectivo, que no ha advertido la presidenta de las Corts ni ha sido captado por las cámaras
El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, no sólo ha sido protagonista este miércoles en las Corts por la aprobación de los presupuestos de 2026, un proyecto que pilota y desarrolla su departamento. El dirigente del PP, habitual protagonista de polémicas en sede parlamentaria, ha sido acusado por el PSPV de hacer una 'peineta' al síndic socialista, José Muñoz. Pese a las protestas de la bancada de la izquierda, el pleno ha continuado con normalidad ya que la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), no ha presenciado el supuesto gesto despectivo.
Los hechos han tenido lugar justo después de que las cuentas salieran adelante con esos votos de PP y Vox. Como marca el reglamento, una vez finalizadas las habituales celebraciones y aplausos, los portavoces de los distintos grupos han subido a la tribuna para explicar el sentido del voto recién emitido. El primero ha sido el de Vox, José María Llanos, quien además de celebrar esa "prioridad nacional" introducida en las cuentas ha desplegado un discurso muy duro en el que ha apostado por puntos de empadronamiento como "barrera" para que "el dinero de los valencianos vaya antes que nadie a los valencianos", por la "deportación de delincuentes" o la "reinmigración de los que vengan a chupar nuestros servicios públicos y a atacar nuestra cultura".
Ante el tono de Llanos, aseguran fuentes socialistas, Muñoz le ha lanzado algún reproche a Rovira afeando las cesiones a Vox. En ese momento el conseller habría respondido al socialista con la citada peineta, añaden las voces citadas. Las cámaras que retransmiten el pleno estaban en ese momento enfocando a Llanos, por lo que no han captado el momento. El síndic del PSPV se ha levantado como un resorte a protestar y el pleno se ha detenido unos minutos, pero se ha reanudado sin que Massó tomara medidas al respecto.
Algunos diputados de los grupos de izquierda han gritado "Rovira dimisión", tras lo que la sesión se ha reanudado. Preguntado en los pasillos de las Corts sobre este incidente, el conseller ha declinado responder.
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