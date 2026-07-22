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Pulseras térmicas en la 'dipu'

Reme Mazzolari, en una imagen de archivo.

Reme Mazzolari, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

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Levante-EMV

València

La Diputación de Valencia impulsa la puesta en marcha esta campaña de verano de una experiencia piloto con pulseras de alerta frente al estrés térmico, con el fin de detectar posibles situaciones de riesgo por temperaturas elevadas y actuar con antelación, para reforzar la protección de su personal.

La participación será voluntaria y se dirigirá prioritariamente a personas que, por las características de su puesto o conforme a criterios sanitarios o preventivos, puedan requerir una protección reforzada frente al calor, informa la corporación provincial, que explica que la iniciativa se plantea en "un contexto de temperaturas persistentemente elevadas y de avisos por calor en diferentes zonas de la provincia de Valencia".

El proyecto permitirá comprobar si estas pulseras pueden ayudar a la detección temprana señales de que el organismo está acusando las altas temperaturas. Si advierten de una posible situación de riesgo, emitirán una alerta para que la persona pueda detener la actividad, descansar en un lugar fresco, hidratarse y seguir las medidas preventivas previstas en cada caso.

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La vicepresidenta segunda y responsable del área de Personal, Reme Mazzolari, ha dicho que el propósito es "incorporar una herramienta adicional a todas las medidas que ya se están aplicando para proteger a la plantilla durante los episodios de altas temperaturas".

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